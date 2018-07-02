〈財政部立院備詢〉美中貿易戰若延續 恐對台灣造成影響 經濟大蕭條則仍難預測

立委賴士葆今 (2) 日在財委會上詢問財政部長許虞哲，針對美中貿易大戰看法，對此，許虞哲表示，會審慎評估對台灣的影響，過去有相關的案例，但相信川普還是會以美國經濟為主，不過，他也坦言，若美中貿易戰持續，將對台灣造成影響，至於是否進一步引發經濟大蕭條，目前還難以預測。

針對美中貿易戰對台灣產業影響，全國工業總會名譽理事長許勝雄日前表示，台灣是海島型經濟，無法置外於國際經濟環境，若美國和中國兩大經濟體持續擴大懲罰性關稅的項目和金額，對台灣影響將會非常大，包括電子、紡織和機械工業等恐會受到影響。

而美中將於本周五 (7/6) 正式針對雙方進口商品開徵關稅，外界擔憂雙方貿易摩擦恐進一步升級，立委賴士葆今日在財委會上，詢問許虞哲如何看待美中貿易戰對台灣的影響，許虞哲回應，短期看來影響不大，但若進一步持續或擴大，將對台灣造成影響。

此外，根據財政部統計，5 月出口創下歷年單月第 3 高，市場關注 6 月的出口表現，許虞哲表示，1 月至 5 月出口較去年同期增加 11%，6 月份數據還沒出來，但據了解，6 月前 3 星期出口表現仍有雙位數的成長，沒有像過去 5、6 月進入淡季後的五窮六絕情況。

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