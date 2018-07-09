展店效應發威 六角6月營收年增逾五成 Q2、H1營收雙創同期新高

六角 (2732)6 月營收 3.1 億元，月減 2%，年增 50.51%，受惠夏日茶飲旺季及全球餐飲市場展店效益，推升第二季合併營收 9.29 億元，較上季成長 17.2%，年增 62.7%；累計上半年營收達 17.22 億元，年增 57.07%。六角第二季及上半年合併營收表現皆創下同期新高。六角表示，第二季及上半年合併營收均創歷史同期新高，係受惠夏日茶飲旺季，加上積極布局全球茶飲市場，「Chatime 日出茶太」於日本率先插旗開出東京新宿，銀座及池袋店，為 2020 年將在東京舉辦的奧運會所帶來的茶品市場商機，做預先暖身準備。另台灣土城日月光、上海徐匯、柬埔寨 Aeon 店，南半球澳洲悉尼店、墨爾本店、美國達拉斯店與捷克布拉格店等陸續展店挹注營收，加上併購中國杭州瑞里旗下「黑瀧堂」及「果麥」後，持續發揮展店動能，全中國目前已開出近 1,300 家店，展店目標上看 1,600 家。



此外，六角也提到，旗下「Bake Code 烘焙密碼」及「春上布丁蛋糕」亦展現成長力道，前者歷經 3 年體質優化，於台北西湖店創下口碑，營運表現持續向上，今年可望於台北及新竹再擴展門市；「春上布丁蛋糕」部份，從新竹最佳伴手禮，6 月再進軍台北百貨櫃位「北車微風」，品牌力高度提升，有助於拓展消費族群。





