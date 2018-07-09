齋戒月影響 全宇6月營收降但創齋戒月新高 Q2毛利率、獲利同看增

微生物複合肥製造商全宇 - KY(4148) 受到馬來西亞齋戒月影響，6 月合併營收 2.05 億元，單月合併營收 2.05 億元，月減 26.67%，不過，相較同樣處於齋戒月的去年同期相比，仍大增 33.22%，創下齋戒月的營收新高。第二季合併營收 7.5 億元，季增率高達 32%，季增率約 7%，毛利率可望回升，獲利可望顯著回升。去年馬來西亞開齋月期間主要集中在 6 月份，今年亦同，6 月合併營收 2.05 億元，較去年同期大增 33.22%。第二季合併營收 7.5 億元，較前一季 7.01 億元，季成長約 7%，年成長 37.54%。累計 2018 年 1-6 月合併營收為 14.57 億元，則較去年同期成長 43.97%，為歷年同期營收新高。



全宇表示，除了今年第一季新增的馬來西亞三大重量級客戶，另外自第二季起也進入產業旺季，逐月增加高附加價值的微生物複合肥料的採購量，公司預期第二季毛利率表現即可望恢復至過往正常應有的水準，在營收表現上維持高速成長，且毛利率表現明顯回升下，公司預期將帶動獲利表現攀高。



目前全宇在東馬與西馬廠合計共 35 萬噸的年產能，以公司客製化產品比重逾 85% 來看，今年稼動率已接近產能滿載，下半年全宇除持續拓展業務外，因應市場高速成長需求加快產能擴充腳步會是當務之急，現階段公司已在現有廠區進行規劃擴產，以因應明年成長需求。此外，設廠印尼亦將同步進行，預計今年底前會完成在當地開始設廠動作，目前並同步進行通路佈局，期在印尼廠正式量產後，立即對公司營運有加分效果。



對 2018 年全年營運表現看法樂觀，全宇表示，馬國微生物複合肥料市場滲透率持續深化屬於長期趨勢，在目前滲透率仍相當低的情況下，全宇作為馬國生物複合肥料的龍頭廠商，將會是當然的受惠者；此外，全宇挾在微生物菌液研發及量產的獨特優勢，跨入油棕果渣廢料轉生物肥的循環經濟領域，今年將可開始有營收貢獻，且在第一季新取得馬來西亞三大重量級客戶的加持下，其合計逾 30 間榨油廠的潛在商機，為未來將公司在循環經濟領域上之整體佈局可望加快腳步。

