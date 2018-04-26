〈六角拚餐食多角化〉衝刺國內外市場靠2隻金雞 今年業績樂觀

六角 (2732-TW) 轉投資「王座國際餐飲」去年在台總店數約 40 家，營收年增約 50%，今年目標三大品牌還要開出至少 20 家新據點，若再加上六角日前併入杭州瑞里二大品牌，王座和瑞里將是今年集團二大成長引擎，六角董事長王耀輝樂觀看待，今年業績可望逐季成長，營運表現會比去年還好。

六角第 1 季合併營收 7.93 億元，年增 50.81%，在淡季期間創單季新高，主要是因餐食品牌持續挹注業績，再加上併入杭州瑞里二大手搖品牌的營收。

六角透過轉投資王座來經營正餐品牌，去年王座總營收共 7.4 億元，獲利約 2000 萬元，旗下已有 42 家據點，包括大阪王將餃子、段純貞牛肉麵和杏子日式豬排，本季起進入今年的快速展店期，目標王將今年要再開 10-12 家，段純真至少開 3 家，杏子至少開 6-7 家，營收創新高可期。

王耀輝說，由於餐食品牌展店速度快，王座今年營收可望上看 11-12 億元，對於持股 74% 的六角而言，是相當大的成長動能，王座也預計第 3 季底前代理新品牌亮相，而今年底或明年初公發登入興櫃市場。

另一方面，六角趕在去年底取得中國杭州瑞里股權約 60%，藉此拿下其手搖茶品牌黑泷堂和果麥的經營主導權，去年杭州瑞里獲利約人民幣 1000 萬元 (約新台幣 4600 萬元)；隨著此二大品牌預計今年新開出 500 家分店，總店數上看 1600 家，店數成長近 60%，可望帶營收成長 30%，瑞里已成為六角另一隻轉投資小金雞。

此外，六角旗下最大的自有手搖飲料品牌日出茶太今年仍將積極開創海外市場，至去年底全球總店數約 700 家，目標今年店數再成長 20% 約 140 家。

需留意的是，六角澳洲子公司 Infinite Plus Pty.Ltd 擁有超過 100 家 Chatime 日出茶太據點，原計劃今年上半年在澳洲掛牌，惟礙於法規問題，計畫已確定延後，但仍預計 2 年內掛牌。