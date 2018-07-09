揚明光6月營收續揚 Q2營收16.14億元刷新歷史紀錄

揚明光 (3504-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收 5.66 億元，創 3 年半來新高，月增 3.17%，年增 59.81%，創 2015 年以來最佳單月營收。同時，揚明光第 2 季以來營收產品按照時程出貨，大致維持單月 5 億元水準，單季營收也以 16.14 億元改寫單季歷史新高。

揚明光第 2 季在包括微投影光學模組及工業光學模組出貨的增加之下，營收 16.14 億元，創新高，季增 35.4%，年增 54.28%，累計前 6 月營收為 28.06 億元，年增 48.1%，

同時由於揚明光的第 2 季營收規模擴大挹注獲利，毛利率將可力守 20% 水準以上。

揚明光第 2 季營運升溫，其中微投影光學模組市場需求持續加溫，且新機種進入量產擴張階段、智能家居新監視鏡頭開始放量出貨、貨架顯示器 3 月完成試產，4 月開始進入穩定量產並開始出貨、業務用 3D 列印機 4 月試產，並在 5 月中進入量產；第 2 季出貨較第 1 季成長，出貨表現優於 2017 年下半年旺季的單季表現。

揚明光去 (2017) 年第 4 季微投影組出貨大增，挹注單季獲利由虧轉盈後，結束連 7 季虧損，今年首季持續獲利。第 1 季單季營收 11.92 億元，毛利率 20.61%，稅後純益為 405 萬元，每股純益為 0.04 元。