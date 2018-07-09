日產汽車坦承廢氣排放數據造假 股價應聲下跌

日產汽車 (7201-JP) 在今年例行的內部抽檢時發現，排廢氣的數據遭到竄改，在公司宣布將召開記者會後，公司股價在交易盤中下跌。

根據《彭博社》的數據，今日 (9 日) 日產汽車股價下跌 4.8% 至 1,001.5 日圓，是 2017 年 4 月 17 日以來的盤中最低的水平。

日產汽車日線走勢圖 (近一年以來表現)

日產汽車於週一表示，五家日本國內工廠生產的新車廢氣排放數據都被竄改。

日產汽車表示，竄改事件是發生在新車被運出之前，當正在接受檢查的新車輛廢氣排放數據未能符合出貨標準時，日產工人竄改了該數據讓車輛得以按時出貨。

根據被指派調查的第三方律師事務所的報告，未經授權去認證車輛的工人在生產線最末端批准了最後檢查的結果，而這樣的作業程序可能追溯到 1979 年在櫪木縣的工廠。

日產汽車表示，即使不滿意現今政府規定的室內溫度或濕度條件，或者按照車輛需要測試速度的測試規定，公司也還是會進行相關的車輛測試。

該公司表示，有將近 1171 輛的汽車是在錯誤的程序下被檢驗廢氣排放量數據的。

今日下午日產汽車舉行了記者發布會，以解釋該公司的不法行為，日產負責製造和研發的首席競爭官 Yasuhiro Yamauchi 出席了這場發布會。

去年，日產汽車在其檢查過程被政府認定未達標準，發現該公司允許不合格人員對其車輛進行質量檢查後，日產汽車召回了百萬輛的汽車。如今，日產汽車努力要重新獲得客戶信任的努力，再度遭受到重擊。