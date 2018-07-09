原退歐大臣回應意外辭職：英國向歐盟讓步太多

7 月 8 日周日，原英國退歐事務大臣 David Davis 辭去公職，令該國平穩退歐再添一層不確定性。次日，原英國住房部長 Dominic Raab「臨危受命」，接任英國退歐事務部一把手一職。

周一清晨，David Davis 發表講話稱，當前的政策趨勢與策略令實現退歐的機率越來越低。總的來說，首相的政策方向令英國在談判中處於劣勢。

隨後，辭職後的 Davis 又在接受 BBC 採訪時表示，在退歐問題上，「英國向歐盟讓步太多，讓得也太輕易。目前來看，這是一場危險遊戲。」

Davis 還稱，希望自己的辭職為英國政府帶來壓力，使其不要再在談判中向歐盟作出更多讓步。

我擔心的是，歐盟會接受我們所提供的條件，之後進一步提出更多要求。

Davis 否認辭職是為了削弱英國首相特雷莎 · 梅的力量，並稱首相完全有能力在沒有自己的情況下繼續執政。

我喜歡特雷莎 · 梅。我認為她是一位不錯的首相，但我們在退歐策略上有分歧。她必須要有一位退歐事務大臣，來為她履行戰略——這並非是在削弱她的權力，反而是加強了她的戰略執行力。

而英國政府新任命來接替 Davis 的 Dominic Raab 或許正是這樣一位人選。Raab 現年 44 歲，支持退歐。在一月份的內閣改組中，他作為一名新秀保守黨成員進入內閣。

英國將於明年 3 月 29 日正式脫離歐盟，但迄今為止保守黨內部對於退歐方案仍存在分歧。

上周五，英國首相特雷莎 · 梅（Theresa May）的退歐計劃在內閣取得共識。該計劃旨在加快陷入停滯的退歐談判。

梅計劃推動建立一個與歐盟的「商品自由貿易區」以及維持緊密貿易關係，同時承諾將終止公民的自由遷移、不再認定歐洲法院至高無上的地位、同時停止向歐盟繳納巨額費用。