脫歐事務一二把手意外辭職 英國軟脫歐再生變數

周一亞市早盤，英鎊短線急挫，漲幅收窄至逼近平盤。稍早，英國負責退歐事務的兩大要員雙雙請辭，令該國平穩退歐再添一層不確定性。

英國退歐事務部確認，原部長 David Davis 周日已辭去公職。隨後，英國退歐事務部次長 Steve Baker 也被英媒曝出已經辭職。目前尚未公布繼任人選。

彭博社援引知情人士說，David Davis 及其副手 Steve Baker 都是長期的歐洲懷疑論者，他們決定不支持首相梅上周五提出的退歐方案。

北京時間周一清晨，David Davis 發表講話稱，當前的政策趨勢與策略令實現退歐的機率越來越低。總的來說，首相的政策方向令英國在談判中處於劣勢。

持硬退歐立場立場的英國保守黨議員 Rees-Mogg 批評稱，首相允許 David Davis 辭職是一次嚴重錯誤。

英國將於明年 3 月 29 日正式脫離歐盟，但迄今為止保守黨內部對於退歐方案仍存在分歧。

上周五，英國首相特雷莎 · 梅（Theresa May）的退歐計劃在內閣取得共識。該計劃旨在加快陷入停滯的退歐談判。

梅計劃推動建立一個與歐盟的「商品自由貿易區」以及維持緊密貿易關係，同時承諾將終止公民的自由遷移、不再認定歐洲法院至高無上的地位、同時停止向歐盟繳納巨額費用。

歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾 (Michel Barnier) 對該協議表示歡迎。

梅可能會在今日舉行的議會上公布其退歐計劃，屆時，她可能會與國會議員爆發激烈爭辯。

消息公布後，英鎊 / 美元短線下挫 20 點，漲幅收窄至不到 0.1%，報 1.3293。