首獲日產訂單、與JLR簽意向書 寧德時代成全球最大電動車電池廠

寧德時代新能源宣布贏得日產汽車的供貨訂單，這是該公司首次取得日產汽車合同。據彭博商業週刊 5 月 2 日報導，寧德時代發言人 5 月 2 日接受電話訪問時表示，在日產汽車最暢銷車型軒逸的電動版將使用寧德時代的電池。寧德時代 4 月底也與捷豹路虎 (Jaguar Land Rover Automotive PLC，簡稱 JLR) 有限公司簽署意向書。



中國積極推進大氣治理和減少石油進口的行動催生大量製造商，寧德時代就是其中之一。該公司已向中國最大的電動汽車廠家提供數量最多的動力電池，目前正計畫在其位於福建寧德的大本營建設一座工廠，使公司產能提高 4 倍，超越特斯拉，成為全球最大的電動汽車電池生產商。即將進行的 20 億美元首次公開募股 (IPO) 將有助於為該工廠的建設提供資金。



寧德時代還是全球汽車巨頭即將推出的一連串新車的電池供應商。這些車型包括豐田汽車中國合作夥伴廣州汽車集團重新推出的純電動汽車 ix4、現代汽車的插電版索納塔和寶馬 (BMW) 的 530Le 轎車。



另外，寧德時代正在德國、匈牙利和波蘭選址建設其首家海外工廠。該公司 5 月將在日本開設辦事處，為當地客戶提供服務。



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