〈鉅亨直播〉股滙動盪中的中國新時代 經濟跨步走

中美貿易戰已經從互相叫囂，到可能互相提高關稅的制裁，全球前兩大經濟體互相較量，加上美國聯準會年底前可能每季升息一次，新興市場股滙市都受到波及，近月來人民幣及亞幣貶幅都不小，7 月 3 日中國央行行長易綱也發聲談匯率波動，「我們有信心保持人民幣匯率在合理綜合水準上的基本穩定」。

不只滙市，中國 A 股已經來到 2015 年股災以來的低點，面對轉型中的中國新經濟體，是考驗也是另一個轉機，當最壞的時刻過去，中國經濟會不會再來到一個新的加速跑道。「債券通」開通一周年，中國國家外匯管理局局長潘功勝表示，截至到今年 5 月末是 0.39%，即違約金額占整個公司信用債的比是 0.39%，明顯低於了中國商業銀行的不良貸款率 1.74%，也明顯的低於國際債券市場的違約率水準 1.2%-2.08% 這樣一個國際債券市場的違約群體。

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貿易戰的意外贏家：中國國債

隨著 A 股進入熊市，人行降準推動流動性，中國公債已自這場貿易爭端中受益，上個月外國投資人持有中國國債金額創下 2016 年 9 月來最大，而 10 年期公債殖利率在 7 月 2 日跌到 3.47%，為 14 個月來低點。

https://news.cnyes.com/news/id/4158369

中國債市動能強勁 投資機會百花齊放

當今中國境內債市規模是全球第 3 大，僅次於美國及日本。中國境內債市的龐大規模，為投資人提供許多誘人的投資機會。富達預估，2020 年中國境內債市總市值將高達 90~100 兆人民幣，2025 年更將再翻倍。

https://news.cnyes.com/news/id/4103686

A 股跌到估值底 機構看好優質股持有一年正報酬機率上看 75%

中國股市歷經一個多禮拜的跌勢洗禮，而跌破 2800 點大關的上證指數，市場分析認為已來到底部。分析師指出，在當前估值水準下，若業績成長能超過 10%，持股一年取得正報酬的機率約 75%，期望報酬則在 25%，看好 A 股相較其他大類資產，極具投資吸引力。

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離岸人民幣一度破 6.73 大關 驚動人行兩大官員同日出面喊話

不僅股市信心低落，人民幣同樣持續下探，今日離岸人民幣一度跌破 6.73 大關，單日跌幅高達 0.72%，刷新近 1 年以來新低，在岸人民幣早盤最低貶到 6.7167，逼得中國人民銀行今日內罕見出現兩大官員喊話力挺人民幣。

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