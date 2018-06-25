〈鉅亨直播〉金融去槓桿 A股入摩關鍵在中、長期慢牛？

近日陸股再度出現破底行情，除了市場關注的貿易戰題材以外，中國去槓桿所帶來的流動性緊縮，也正對 A 股構成壓力，而為了緩解流動性壓力，人行週日 (24 日) 已宣布將於 7 月 5 日降準，預估將釋放 7000 億人民幣至市場。

綜觀中國實體經濟面，統計自 2016 年以來，A 股企業的實質獲利已是大幅回升，顯示中國正轉型趨穩；再考量到 MSCI 新興市場指數初步納入 A 股的佔比仍小，隨著未來權重擴大，MSCI 對陸股的支持可望在中長期之內，推升陸股的慢牛行情。

Allen 看世界特別邀請到元大投信基金經理人李孟霞，帶領投資人深入解讀當前的中國宏觀經濟現況，並帶領投資人了解 MSCI 納入 A 股的重要進程，想了解更多 MSCI 入摩大行情？請收看週一 17:00 直播：Allen 看世界。

1. 人行定向降準來了 一文看懂對股債匯房四大市場影響

道誼投資董事長盧柏良表示，降準對市場悲觀情緒帶來緩衝，尤其近來 A 股受到中美貿易戰和股權質押風險影響，出現多殺多，降準有助緩解市場對股權質押風險的擔憂；海通姜超則認為，本次降準有利於帶動短端利率向下，進而打開長端下行空間 .. 閱讀更多。

2. 人行定向降準 高盛：中資銀行將受益 對今日市場情緒有積極影響

中國人民銀行週日 (24 日) 宣佈，自 7 月 5 日起定向降準 0.5 個百分點，支持市場化法治化「債轉股」和小微企業融資，高盛指出，人行週日定向降準後，多數中資銀行將受益。高盛表現，上週 A 股大跌，而週日降準後，可能對市場情緒產生更大的積極影響 .. 閱讀更多。

3. 證監會副主席方星海：A 股納入 MSCI 因子可以擴大到 15% 至 20%

據第一財經週日 (24 日) 報導，證監會副主席方星海表示，從 A 股納入 MSCI 來看，現在納入的因子僅有 5%，意味著 A 股的市值只有 5% 被計算入指數，中國可望進一步商量擴大納入的因子，而擴大納入因子需要提高每日滬港通、深港通的交易額度 .. 閱讀更多。