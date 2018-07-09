【異動股】草甘膦概念股持續走高 揚農化工(600486-CN)漲近8%

午後，草甘膦概念股持續走高，截止發稿，板塊指數漲3.12%，個股方面，揚農化工(600486-CN)漲7.73%報59.8元，新安股份(600596-CN)漲5.37%報16.28元，興發集團(600141-CN)漲4.71%報11.79元，紅太陽(000525-CN)漲4.27%報16.6元，沙隆達A(000553-CN)、輝豐股份(002496-CN)、江山股份(600389-CN)、長青股份(002391-CN)等漲逾2%。

據中證報消息，環保監管高壓態勢明顯，大批不符合環保要求的中小化工企業將退出市場，市場份額向龍頭企業尤其是上市公司集中。部分化工細分領域供需進入平衡區間。2013年-2017年逆週期擴張產能的企業，2018年將迎來業績釋放。近期，機構重點調研化工行業。其中，農藥、染料等子行業明顯受益環保約束下的供給收縮，行業高景氣度有望持續。

從上市公司情況看，2018年一季度，農藥板塊實現營業收入278億元，同比增長25.9%;淨利潤為42.4億元，同比增長147.9%，產品毛利率繼續提升至29.3%。多數農藥企業表現超市場預期。

數據統計，按照申萬行業分類，目前已有12家農藥上市公司公佈了上半年業績預告，除輝豐股份和聯化科技預減外，其餘10家公司均預喜。這顯示出行業整體仍處於高景氣區間。其中，諾普信盈利規模居前。公司預計，上半年實現淨利潤28166.7萬元-32861.2萬元，同比增長20%-40%。揚農化工目前增速居前，公司預計上半年淨利同比增長80%-130%。

新時代證券分析師程磊認為，農藥、染料等精細化工行業廢水污染處理難度大，未來受環保衝擊影響較大。山東、江蘇等化工大省環保監管趨嚴，短期將對行業形成較大衝擊，化工品或出現階段性供應緊張。

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