〈人民幣破6.7〉離岸人民幣一度破6.73大關 驚動人行兩大官員同日出面喊話

中美貿易摩擦影響開始出現，中國海關總署初步統計，今年上半年，中國對美國貨物貿易出口成長 5.4%，增速較去年同期下降 13.9 個百分點。其中，6 月對美出口成長 3.8%，增速下降 23.8 個百分點。而中國股匯今 (3) 日在貿易爭端持續延燒下，一度雙雙下探，更在一天內引來人民銀行兩大官員出面喊話，隨後即上演反轉行情、收回跌幅。

從資料來看，中國對美出口資料逐月小幅走低。以人民幣計價，中國 1-5 月份對美國出口年增 5.8%。1-4 月為年增 6.5%，1-3 月年增 8.1%。1-2 月年增 20%，1 月份為年增 7.5%。從上述統計可看出，中美貿易爭端的影響已經開始顯現。

除了經濟數據，近來中國股市也明顯反映對於貿易戰的隱憂，除了昨天再度大跌，吃掉上週五 (29 日) 的反彈漲幅，今日上証指數早盤更屢創新低，盤中最低至 2722.45 點，直到午後跌幅慢慢收斂，在軍工、晶片、軟體和鋼鐵類股帶動下，出現 V 型反轉，最終小幅收漲 0.41%。

中國股市今日走勢 (圖自新浪財經)

三井住友信託銀行市場策略師 Ayako Sera 表示，目前尚未清楚貿易戰是否讓全球經濟脫離正軌，但對中國企業的打擊已經很明顯了，強調這是近來人民幣和中國股市遭到拋售的原因，更直指上述情況至少會持續到 7 月 6 日為止。

不僅股市信心低落，人民幣同樣持續下探，今日離岸人民幣一度跌破 6.73 大關，單日跌幅高達 0.72%，刷新近 1 年以來新低，在岸人民幣早盤最低貶到 6.7167，逼得中國人民銀行今日內罕見出現兩大官員喊話力挺人民幣。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

一早中國人行副行長潘功勝在香港出席活動時，表示有信心人民幣在合理區間保持穩定，更強調中國外匯儲備充足，中國基本面強勁，經濟具有韌性，手上更有豐富的政策工具。潘功偉喊話後，離岸與在岸人民幣走勢開始回彈。

緊接著，下午中國人行行長易綱指出，近期外匯市場出現了一些波動，正在密切關注，這主要是受美元走強和外部不確定性等因素影響，有些順週期的行為。

易綱重申，中國經濟基本面良好，金融風險總體可控，轉型升級加快推進，經濟進入高品質發展階段，國際收支穩定，跨境資本流動大體平衡。並強調會繼續實行穩健中性的貨幣政策，深化匯率市場化改革，運用已有經驗和充足的政策工具，發揮好宏觀審慎政策的調節作用，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

經過人行兩大官員喊話後，午後離岸與在岸人民幣雙雙收復 6.67 關口。值得注意的是，人行高階官員在盤中回應和評論市場的情況並不常見。更有消息指出，人民幣早盤跌破 6.7 大關後，有國家隊入市干預跡象。