〈陸股價值投資現？〉A股跌到估值底 機構看好優質股持有一年正報酬機率上看75%

中國股市歷經一個多禮拜的跌勢洗禮，而跌破 2800 點大關的上證指數，市場分析認為已來到底部。分析師指出，在當前估值水準下，若業績成長能超過 10%，持股一年取得正報酬的機率約 75%，期望報酬則在 25%，看好 A 股相較其他大類資產，極具投資吸引力。

週四 (27 日) 上證指數再下跌 0.93% 以 2786.90 點作收， 再創自 2016 年 3 月 1 日來新低。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：Sina

陸股價值投資點浮現？

根據陸股券商國信證券統計，當前上證綜指本益比約落在 12.9 倍，與英國富時 100 指數和德國 DAX 指數的本益比，其實相當接近，而滬深 300 指數本益比則約 12.2 倍；美國道瓊指數、標普 500 指數的本益比則高達 25.0 倍。

進一步檢視，A 股無論從本益比 (PE)、股價淨值比 (PB) 來看，還是從國際比較或歷史比較，當前 A 股整體估值皆已來到底部，至於當前 A 股權益類資產是否具備投資價值？

國信策略報告指出，從結構上看，截至 2018 年 6 月 27 日，滬深兩市 3521 個上市公司中，本益比在 10 倍以下的公司有 150 家 (佔 4.3%)，10 到 20 倍 PE 的公司有 592 家 (佔 17%)，20 到 30 倍 PE 的公司有 700 家 (佔 20%)。30 倍以下 PE 低估值公司有超過 1400 家占比達 41%，這個比例已經超過了 2014 年牛市啟動前的水準。

國信策略進一步指出，從超過 12 萬條樣本的歷史資料顯示，在目前市場整體本益比 16 倍左右，30 倍 PE 以下公司超過 40% 的估值水準下，如果業績成長速度能在 10% 以上，那麼當前價位下購買股票持有一年預計取得正收益的機率高達 75%，期望收益率約 25%。

而國壽安保基金則認為，目前陸股市場仍然較為脆弱，7 月前或需謹慎。但從中長期看，A 股估值已具有吸引力，被錯殺的優質個股的配置價值逐漸凸顯，隨著減稅、降準等政策推出，對中國經濟及 A 股並不過於悲觀。

行業方面，若市場反彈，傾向獲利確定、現金流穩健的必需消費類股，例如食品飲料、餐飲旅遊，若市場下跌，則可配置估值極低的國有銀行獲取相對收益。主題方面，則可關注債轉股、油氣油服等概念的交易機會。

有公募基金策略分析師表示，從先前經驗來看，A 股的底部大多是「估值底、政策底和市場底」疊加而成。目前估值底已浮現，政策底已有跡象，雖然市場底的形成還需要時間，但有望在估值底帶動下逐步形成。