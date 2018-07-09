北韓 頑固依舊 核武 談判利器

根據 CNBC 分析報導，Eurasia 集團週日說，北韓對上週來訪的美國高層官員態度強硬，突顯出平壤的軍事脈博依舊跳動，不太可能完全放棄核武。

美國國務卿蓬佩奧往訪了此一鎖國政權，結果只換來一場好戰喧囂。北韓政府指控美國要其放下核武的態度，根本就是流氓外交。平壤的這番回應，引發民眾擔憂北韓與美國之間脆弱的和緩關係，恐怕已近尾聲。

Eurasia 集團在發布的一份研究報告中表示，對蓬佩奧來訪的強硬回應，並未升高短期內會談破裂的風險。該報告指出，短期內，川普總統不太可能對北韓有所回應，這由國務卿本入淡化北韓的偏激談話，便可略窺一二。

Eurasia 集團預期，川普總統與北韓領導人金正恩之間的高層會談，可能會持續進行，只是缺少完全的無核化。

該集團說：「長期結果就是美國實際承認北韓擁有核武。儘管川金會廣獲好評，但北韓的強硬語氣顯然表示，以往的北韓並未改變，」

Eurasia 集團的分析師寫道：「金正恩需要展現強勢，以降低國內對其與美國打交道的反彈力道，尤其是有關放棄核武部份，連討論此一可能性，也極為敏感。」

「金正恩還要表明，美國與世界其他國家必須完全了解，他不會無條件放棄任何事情，他會讓過程緩慢進行，促使美國大幅讓步，」該報告補充說道。