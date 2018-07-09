林毅夫: 中美貿易戰最少打多兩年

美國上周五開始向總值340億美元的中國進口商品加徵25%關稅，並威脅措施陸續有來，而中國隨即以同等規模的關稅措施反擊，正式打響中美貿易戰。科技大學商學院兼任教授及院長資深顧問陳家強，以及前世界銀行首席經濟師、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫均認為，中美貿易摩擦將會持續一段長時間，在美國總統特朗普任內也難以解決。換言之，貿易戰至少還要打多兩年。

特朗普在2016年11月當選美國總統前已多次表態，會提高中國貨品進口關稅，並在當選後「坐言起行」。

林毅夫：特朗普在位難收手

陳家強相信，特朗普發起貿易戰是為了增加連任籌碼，不論共和黨在今年11月的中期選舉勝負為何，貿易戰將會持續，直到他認為自己有足夠勝算連任，以及自問已真正擊敗對手為止。

林毅夫亦指出，只要特朗普一日在位，貿易戰就可能會繼續下去，但美國及其他國家均要付出代價，最理想的情況是貿易戰沒有刺破美國的經濟泡沫。他形容，特朗普像一個不顧成人勸阻，一意孤行要去觸碰電掣的小孩，最終要在觸電後才學到教訓。

面對美國步步進逼，中國揚言以對等措施還擊。不過，據美國商務部統計，去年美國進口中國商品價值5056億美元，而中國從美國進口商品價值只有1304億美元，中國在數量上恐難以對等回應美國。

林毅夫直言，回應貿易戰的最好方法是「以牙還牙」，即使數量上不對等，中國手上仍有很多籌碼，包括可以不斷調高進口美國商品的關稅，而且美國有大量在華利益，例如美國汽車產業在華銷售數量已超越美國本土，暗示中國可向在華美企施加壓力。

陳家強分析，貿易戰的控制權在特朗普一人手上，他下一步怎麼走，將視乎成本有多大；如貿易戰範圍持續擴大，甚至波及日常消費品，或損害美國消費者利益，股市會下跌，很多在華有生產的公司將難免被殃及。他補充，若美國經濟及消費者受到損害，使美國內部意識到貿易戰損人不利己，國內情緒反彈，或能限制特朗普把貿易戰升溫。

陳家強續說，中美貿易戰目前的規模暫時仍在中國可承受範圍內，但他坦言：「如果特朗普真係咁瘋狂，在500億美元之後再加500億美元，甚至1000億美元……中國要點反擊就要再諗下。」抵制美國貨未必符合中國長期利益。

陳家強：人幣貶值無助應戰

近期人民幣持續下滑，上月更創下自1994年以來最大單月跌幅，被問到中國是否以人民幣貶值對沖關稅增加，甚至作為武器反擊時，林毅夫稱，如果採用人民幣滙率反擊，人民幣將要大幅貶值，這不利於中國經濟。他指人民幣近期貶值是受貿易戰引致的出口減少所拖累，但長遠而言，兌美元仍應該升值，因為中國在未來10年可維持年均6%的經濟增長，反觀美國只有3%，甚至更低的增速。

陳家強解釋，用人民幣貶值是最壞做法，無助中國應付貿易戰。

中美兩國對碰，身處夾縫中的香港難以獨善其身。陳家強表示，貿易戰發展至今，對香港影響暫時有限，但如果形勢進一步惡化，香港的進出口及轉口將受牽連，股市會被市場氣氛拖累，不少在內地設廠的港商會受影響。

來源: 信報

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