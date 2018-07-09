〈小米IPO〉雷軍信心喊話也沒用 小米上市首日跌2.35% 跌破發行價

首隻「同股不同權」股小米 (1810-HK) 今 (9) 日掛牌上市，股價開盤下跌 2.35%，上市首日即跌破港幣 17 元發行價。

小米今早正式掛牌上市，香港財政司司長，港交所總裁李小加，港交所主席史美倫以及小米董事長雷軍率合夥人王川、洪鋒、林斌、黎萬強、劉德、黃江吉等出席小米上市儀式。

港交所表示，為向投資者提供更多選擇，將於上市首日推出小米期貨及期權，同日亦會將小米納入認可賣空指定證券的名單。

另外，港交所亦已通知發行商，可於上市首日起將小米股份的衍生權證掛牌買賣。信誠證券有限公司聯席董事張智威稱，留意小米首日上市已可被做空，會吸引資金進行做空活動，增添小米股價首日上市的波動。

小米上市前暗盤價下跌 5.29%，報港幣 16.1%，縱使昨 (8) 日公開信心喊話，今日股市一開盤，小米股價即下跌 2.35%，報港幣 16.6 元。

對於暗盤價下跌，小米 CFO 周受資表示，近幾日的暗盤交易缺乏參考價值，投資者對於市場悲觀預期的自然反應。

談及認購波動，周受資認為，香港近期以來市場不好，不只是發生在小米身上，很多股票的情況令人失望。小米最終發行占了 5% 的比例，實際上非常少的。

雷軍在掛牌儀式致辭時表示，8 年前，我有一個瘋狂的想法，要用互聯網的方法做機，提升中國產品的全球形象，造福全球每個人！說實話，幾乎沒有人相信這個瘋狂的想法。

雷軍說，最近正是中美貿易戰、全球資本市場風雲變幻的時候，感謝十多萬投資者在此刻真金白銀的投入表達了對小米的認可和支持，包括李嘉誠、馬雲和馬化騰等，儘管大勢不好，但好公司依然會脫穎而出。

除了感謝港交所和香港證監會給予小米在香港掛牌的機會外，雷軍還特別感謝全球米粉，他說，8 年前，小米研發了第一個產品 MIUI，第一版只有 100 個用戶。正是這 100 個用戶支持，小米一步一步成長，才有現在的月活躍用戶 1.9 億人。

雷軍還特別邀請了 6 位從 2010 年開始就支持小米的米粉參加上市敲鑼儀式。