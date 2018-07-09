文╱林惠君

有句服務經驗法則是這樣說的：「看一家餐廳（經營得）好不好，要看廚房；看一家旅館好不好，要看櫃台；看一個景點好不好，要看廁所；看一個風景區好不好，要看遊客服務中心。」

台灣面積不大，但上自高山，下至大海，從北至南，春、夏、秋、冬，各有不同景致。不管是到國家公園或國家風景區旅遊，相信許多人都會先到這些風景區的遊客中心，但你還記得上一次去的遊客中心嗎？留下了什麼印象？

「遊客中心就像是圖書館裡有查目錄、索引的功能，」世新大學觀光系副教授陳墀吉指出，很多人對遊客中心的印象就是去上廁所、拿 DM，其實遊客中心還有產品販售、提供美食住宿資訊等，與業者連結的功能。

陳墀吉認為，好的遊客中心，外型設計最好是能結合在地的人、事、地、物、景，創造特色，有故事性，而非一窩蜂跟進，否則人潮可能很快就褪去，例如先前全台搶蓋的水晶教堂。

台灣觀巴協會榮譽理事長、經營旅行社多年的呂威德，跑遍國內各大風景遊樂區，他對遊客中心的觀察可分為三個層次，第一是國家公園管理處層級的遊客中心，規模大，但整體設計及提供的服務中規中矩；第二是觀光局國家風景區管理處的遊客中心，較有特色；第三則是國家森林遊樂區的遊客中心，多維持傳統路線。

呂威德直言，有些遊客中心還停留在十多年前的傳統思惟，只有 DM 跟播放影片。雖然國家公園強調的是生態保育而非推廣觀光，但保育也可以做得有特色，如果無法吸引遊客，如何傳達保育觀念呢？

行銷在地亮點 活化閒置空間

也許你也注意到，近年有些遊客中心的樣貌已完全跳脫傳統刻板印象。

「觀光局有找到方向，有些風管處做得很不錯，」呂威德說，有特色的遊客中心會讓人從內心發出「哇」的驚嘆聲！

像是成立多年的宜蘭頭城外澳服務區由名建築師姚仁喜設計，建築外型像一個飛行傘，每到假日人滿為患，在步道散步，欣賞龜山朝日。

呂威德分析，外澳服務區具有地理優勢，可以看到龜山島，結合衝浪、玩飛行傘的人潮，再加上造型新穎的建築物，整體環境規劃良好，很多人特地來喝咖啡、看海、踩沙灘，可以名列台灣十大海濱咖啡館。

陳墀吉指出，還有些頗具特色的遊客中心是從閒置空間再利用做起，這也是未來趨勢之一，例如日月潭國家風景區管理處就是利用閒置國小活化成遊客中心。

再者就是另闢蹊徑，顛覆傳統對遊客中心外觀跟內涵的想像。例如日前才開幕的宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區。

呂威德指出，宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區，建物外觀融合沙丘地景，相當具有特色，內部委外經營算是相當成功。

「我們有金三角組合！」東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處副處長陳煜川說，藉由知名建築師黃聲遠、國際名導演蔡明亮，以及擅長餐旅服務的薰衣草森林團隊的金三角，打造宜蘭濱海旅遊新亮點。

只要有心，閒置空間可以活化，成為打卡勝地，旅遊中心不再只是旅途的短暫停留，更可能是旅人朝聖的終點站。

本期的〈好享生活〉分別介紹國內三個近年成立，各具風格的旅遊服務中心，讓大家對遊客中心「另眼相待」。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 7 月

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