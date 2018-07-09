大老闆們的總導師 司徒達賢70歲屆退「不退休」

文╱張彥文

政大企管研究所講座教授司徒達賢，將於今年 7 月滿 70 歲，屆齡退休。

受他薰陶的學生超過 3000 人，包含各領域頂尖人物。他如何影響台灣的商管教育？

6 月的政大校園，上午 9 點就已經讓人熱得直冒汗。頂著短到不能再短的「夏日髮型」，政大講座教授司徒達賢準時地走進教室，30 多個 MBA 碩士班學生早就正襟危坐，準備接受大師三小時的「震撼教育」。

講到台灣的企管學界，大概沒有人不認識司徒達賢。他的「個案教學法」，更立下了一個難以超越的障礙。

難以招架的司徒教學風格

實地來到上課現場體驗，其他大學上課現場常見的滑手機、看電腦、發呆，甚至吃雞腿、吃便當等，全都看不見。每個學生無不全神貫注，深怕被老師考倒。

在他的課堂，學生得先閱讀個案資料，到教室內就是激烈的腦力激盪。總是他提問，學生說，讓學習深化與系統化。

「這個公司產品的數量很大，所以在市場上可以……，」學生的話還沒講完，就被司徒達賢截斷：「請你說清楚，什麼叫『產品數量大』，它代表的意義是什麼？凡是沒有辦法歸類的敘述，就表示你沒有講清楚！」

「所以我是想說……，」學生試著補充，但通常又會被打斷，「不要所以，你同不同意他的講法？你的意見是什麼？你怎麼去補充他的？怎麼去強化你的？……」。

等到 A 同學講完，他會點名 B 同學，再重複一次 A 同學說了些什麼？是否同意？因此沒人敢不聽別人在說什麼。

一連串的問句，能招架得下來的學生，通常沒幾個，這就是司徒達賢的日常。在他的課堂中，人人全神貫注，因為不知道老師手中的「司徒卡」，下一個抽到的人會是誰。

所謂的「司徒卡」，是每學期開課時，司徒達賢要求學生在一張卡片上，寫下自己的姓名、科系等背景，如果是研究生，要加上論文題目，如果是 EMBA 或是企家班在職學生，則要加上服務公司、職位及專長等。

之後每次上課，就從這一疊學生資料卡片中，像抽撲克牌一樣「抽卡」，點名問問題。每次看到司徒達賢命令助理「洗牌」，準備抽下一個人時，每個人都繃緊神經等待結果。

「抽籤公平嘛！」司徒達賢說，一個班上至少 30 個學生，怎麼決定發言順序？沒人舉手是個問題，但如果很多人都舉手呢？又該叫誰好？

而且問題有難易，學生被問到太難或太容易，都可能不高興，「搞不好還有學生會做統計，學期末拿個報表跑來說，老師，你美女叫得特別多喔，」司徒達賢發揮他一貫的幽默表示，抽籤最好。

雖然聽起來壓力不小，但上過課的學生都知道，司徒達賢是一位嚴厲但溫暖的老師。課堂上是又緊張，但又笑聲不斷。這天被抽到的一位同學，閃神沒聽到問題，怯生生地說「老師可以重覆問題嗎？」只見司徒達賢眉毛一挑，一派輕鬆地說，「你們年輕人上一上就睡著了，只剩下我們老先生在這燃燒生命，」全場大笑，緊張的氣氛也鬆弛了下來。

學生自動發起「榮退典禮」

1976 年，司徒達賢自美國西北大學取得企管博士學位，也是亞洲第一位主修企業政策（Business Policy）的學者。28 歲回台任教，一直採用「聽說讀想」的個案教學法。強調學生要聽，要自己能表達、要閱讀個案、並思考。

如今 42 年過去，在他課堂上修習過的學生，起碼超過 3000 人，且遍及產官學界。白崇亮、宋學仁、馬志玲、尹衍樑、尹啟銘、宋文琪、林信義、王振堂、周永明……，都曾挑燈夜讀過司徒達賢的管理個案。

因為教過的名人真的太多，如果問司徒達賢他最得意的學生是誰，他從來不回答，因為「優秀學生太多了，說了這個沒說那個，對人家不好意思。」

問起司徒達賢的學生，則都充滿孺慕之情，40 多年來累積了眾多的「徒粉」。

由於台灣規定，大學教授 70 歲一定要退休，聽聞此消息，政大企家班校友會主動發起，要在他滿 70 歲當天、今年 7 月 15 日，舉辦一場榮退典禮，向這位「永遠的總導師」致敬。當天在中油國光廳讓老師演講，幫學生再上一次課，網路一開放報名，很早就額滿了。

政大企家班讀書會會長、也是政大企家班校友會副會長戴治中表示，一年多前就開始籌畫這場活動，而且決定將老師的生日，訂為以後大團圓的日子。

「這是不分地域、不分前後屆，共同參與，大家對老師那種崇敬，我覺得是筆墨難以形容的，」本身是海霆國際物流集團董事長的戴治中說。他念過政大 EMBA、企家班，現在還是政大的博士生。

戴治中在 2006 年念政大 EMBA 時，上了司徒達賢的課，慢慢熟了之後發現，要找老師吃飯很難，他不太跟別人應酬。後來發現老師唯一喜好的運動是高爾夫球，要找機會跟他私下請益接觸，只有同組打球。

從此，戴治中成為司徒達賢的球友，並搶著兼司機。「我都會搶著去接他，因為去（球場）多上一堂課，回來又多上一堂課，多划算啊，」60 歲的戴治中提起司徒達賢，就好像年輕人在談運動明星。

「徒粉」都佩服的記憶力

對「徒粉」們來說，對司徒達賢最佩服的共同點之一，則是他過人的記憶力。

就讀政大企家班第 21 屆，目前還在政大商學院念 DBA（工商管理博士）的徐景輝就說，司徒達賢可以指著某個人說，「你 15 年前講過什麼話」，班上同學誰是做什麼的，他都一清二楚。

「沒辦法理解他為什麼可以記這麼多事情，但每次講的都是對的，」曾經擔任過三家上市公司高階經理人，目前自行創業的徐景輝說，剛開始還不知道老師這種功力，後來發現在個案討論的時候，他可以突然回過頭來，指出現在談的內容，跟兩小時前某人說的某段話是一樣的。

「那時候全班就傻眼了，講不出話來，」而且通常這個時候，記得那段話的只有兩個人，一個是發言的同學，另一個就是司徒達賢。

徐景輝說，司徒達賢還可以說出之前打高爾夫球時，在哪一場球場的哪一個洞的時候發生了什麼事，或是對話的內容，「你說這種事情誰幹得出來？！」

有類似感受的，還有企家班第 12 屆，1994 年畢業的精技電腦董事長葉國筌。

葉國筌說，即使畢業多年，在聚會中，講到以前討論過的個案或是上課內容，司徒達賢還會說「你當初在學校裡不是這樣講的……」，嚇壞一屋子人。

「有次他跟我說，你當初說這些話的時候，是我們那時開車經過北二高某條隧道時講的……」葉國筌說，司徒達賢連他的家庭成員都很清楚，包括他太太的名字、小孩的名字，甚至小孩是哪個學校畢業，在哪裡工作等，「他不只是記憶力好，而是用心關懷每一個學生。」

司徒達賢本人，對於「驚人的記憶力」這件事，倒是說得輕描淡寫。在著作《司徒達賢談個案教學—聽說讀想的修鍊》一書中，他提到，學生對於畢業多年後，老師還記他們以前在課堂上的發言感到驚訝，但其實只是因為他每次在回顧教學的個案時，都會想起學生精采或有趣的發言內容，久而久之就成為長期記憶了。

「聽說讀想」無人能出其右

司徒達賢曾說過，他這輩子最珍貴的資產，就是他教過的這些學生，事實上，學生們也沒有辜負他。司徒達賢一再強調的「聽說讀想」，幾乎都在每一個學生心中留下深刻的印記。

「不懂得聽」，是司徒達賢要求許多高階經理人改善的第一件事，許多學生幾乎都被他「虧」（調侃）過：「你們這些老闆，職位愈高，聽力愈不好，常會漏失很多重要訊息。」

徐景輝就承認，「聽」這件事真的很難，高階經理人一天到晚忙得要死，同仁進來如果沒有及時講重點，根本沒耐性往下聽。

「會聽之後，還要會歸納，從『聽』到『會聽』，這是司徒老師教給我最基礎的一課，」徐景輝說。

徐景輝認為，司徒達賢的「聽說讀想」雖然只有四個字，但博大精深，自己練習了十幾年，「聽」還沒有完全做好，「說」有一點基礎了，但是「讀」跟「想」就連邊都還沒摸著。

讀的部分，是要求學生花時間深度閱讀，分析及了解書本中內容，吸收知識精華。

至於「想」更是重要，「司徒老師給我們非常重要的訓練就是獨立思考能力，」葉國筌表示，具備這些能力之後，才能隨環境變化，做最有力的決策。

不只這些已經「跟隨」了司徒達賢多年的資深企業家，即使年輕的研究生，對這四個字也可以侃侃而談。目前就讀政大企研所碩士班二年級的許祥恩，雖然只修了一個學期的課，但對聽說讀想已有所體悟。

許祥恩說，他在討論個案時，會先聽聽別人的意見，因為每個人的背景和知識能力都不同，會聽到不同觀點，如果大家意見不合，還得想辦法說服對方，這就訓練了「聽」的能力，要聽懂別人講什麼，為什麼他這樣講？這同時也訓練了「說」，要把自己的想法講清楚。

「聽說讀想」的練兵場，就是司徒達賢的個案教學了，國內幾乎無人能出其右。

個案教學的傳奇人物

「堅持個案教學這麼多年，而且應用之純熟、對學生影響之大，司徒教授是第一名，」在擔任政大企研所所長期間延攬司徒達賢回台，有「台灣管理教育之父」稱號的許士軍表示。

許士軍回憶，當初為了讓司徒達賢發揮他的「個案教學」，政大企研所還特別買了很多黑板，因為個案討論在課堂上要寫很多東西，「吸了那麼多粉筆灰，還好沒有影響到他的健康，」許士軍打趣地說。

許士軍指出，其實政大企研所在 60 年代創立之初，當時所長楊必立就想推動個案寫作，但非常困難，因為台灣當時很缺乏個案的「辭彙」，無法從企業獲得建構個案的資訊。「就像你跟王永慶談管理，他會說他的管理就是勤勞樸實、追根究柢，」許士軍說，第一代的企業家會做不會說，因為缺乏管理的辭彙，講不出具體的內容，也就沒辦法形成觀念。

其次，很多國內企業的領導人，都是靠直覺，並沒有任何的行銷、分析、策略這些元素，再加上台灣產業以代工為主，成本常是最大的考量，經營模式沒有太大的差異。

第三，即使企業真的有管理、有組織策略，也不見得願意透露。所以非常早期的個案只有二種內容，一種是組織系統圖，一種是資產負債表，幾乎沒有東西可以討論，只能依靠國外的個案；但國外個案篇幅都很長，放在沒有實務經驗的學生面前，能夠吸收理解的比例非常少。

然而司徒達賢卻開風氣之先，從回國任教第一年，就全部以個案教學的方式上課，並投入大量的時間編輯翻譯國外個案，及撰寫本土個案，逐漸成為個案教學的權威。

許士軍認為，司徒達賢能堅持個案教學之路，非常難能可貴，因為教個案很辛苦，就算討論同一個個案，不同的學生也會有不同的問題。許士軍更指出，司徒達賢甚至發展出個案教學的 know-how，「他的『司徒卡』奧妙無窮，是要先點名、還是先問問題，都是有訣竅的。」

即使將屆退，但司徒達賢談到教學還是充滿熱愛，活力充沛。「我很喜歡我的工作，什麼東西都可以討論，什麼都可以問為什麼，人生本來就應該有不斷探索的動機跟欲望。」今後，即便身分已退休，他還是會繼續在政大企家班和 EMBA 任教。「事情沒有變少，但是錢變少了，」司徒達賢大笑著說。

「我活在當下，不用寄望未來，不用懷念過去，每天都是好日子，」談到退休的感想，司徒達賢還是一派輕鬆。「司徒傳奇」還會在台灣的管理學界繼續熱鬧下去。（本文與 2018 年 7 月號《哈佛商業評論》全球繁體中文版共同刊登）

來源：《遠見雜誌》 2018 年 7 月

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