中證監擬修改相關賬戶管理製度 外資參與A股交易範圍進一步放開

據中國證監會7月8日消息，為深入貫徹黨的十九大精神,落實黨中央、國務院關於加快建設人才強國的戰略要求和深入推進資本市場對外開放的部署安排，中國證監會會同有關部門上報了《關於進一步放開外國人A股證券賬戶開立政策的請示》，已獲國務院原則同意。中國證監會7月8日就《證券登記結算管理辦法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定的修改草案向社會公開徵求意見。

按照穩妥有序、逐步推進的對外開放工作原則，此次主要是放開以下兩類人員在境内開立A股證券賬戶：一是在境内工作的外國人；二是A股上市公司中在境外工作併參與股權激勵的外籍員工。為此,擬對現行有關規定作專門修，一是修改《證券登記結算管理辦法》有關規定，在原有規定的中國公民、中國法人、中國合夥企業等投資者範圍基礎上，增加“符合規定的外國人”作為投資者類别之一，併規定外國人申請開立證券賬戶的具體辦法,由證券登記結算機構製定，報中國證監會批準。二是修改《上市公司股權激勵管理辦法》，將可以成為股權激勵對象的境内上市公司外籍員工範圍,從在境内工作的外籍員工，擴大到所有外籍員工，即在境外工作的境内上市公司外籍員工，也可以成為股權激勵對象，併可按此申請開立A股證券賬戶。

上述對A股證券賬戶開立製度規定的修改完善，是在現有法律框架内，從我國資本市場發展實際需要出發，總結以往證券賬戶開立製度工作成果，併借鑒境外市場經驗做法，統籌考慮研究擬定的一項長遠性、基礎性製度建設舉措，對進一步豐富資本市場投資主體，拓寬資金入市渠道，優化資本市場結構,提高資本市場對外開放程度和國際化水平，具有重要意義。

下一步，中國證監會將根據徵求意見情況，抓緊研究完善上述規章的修改決定草案,按程序發佈施行。作為此次擴大開放的配套製度安排，相關部門也將從稅收製度、外匯管理等方面給予專門支持。

需要說明的是,本次開放的外國自然人投資者，其本國證券監管機構必須已與中國證監會建立監管合作機製,相關投資者開立A股證券賬戶的，必須遵守我國證券法律規定，適用統一的交易、結算、登記及資金存管等製度規則。

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