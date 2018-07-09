東陽上半年營收同期新高 天津廠產能開出將再添成長

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (9) 日公布 6 月自結合併營收 18.29 億元，月減 12.88%，年減 14.6%，使第 2 季合併營收 58.06 億元，年減 2.63%，上半年合併營收 120.51 億元，年增 1%，仍創同期新高，東陽指出，天津廠已在 6 月開始試量產，將挹注成長動能。

由於主要北美 AM 市場處於相對淡季且今年淡季拉貨力道相對緩和，東陽 AM 事業 6 月合併營收 11.27 億元，年減 10%，上半年合併營收 74.07 億元。

東陽說明，近年正積極發展水性底塗產品，是售後維修市場全球第一家通過 CAPA 和 NSFLowVOC 標準審查，後續成長力道可望逐漸回穩。

東陽 OEM 事業 6 月合併營收 7.02 億元，上半年達 46.45 億元，年增 8%，再創同期新高，是推升東陽成長主力。

隨著中國車市需求穩健成長，東陽正持續推動水性塗裝產品及三價鉻、沙丁鎳等電鍍產品，加上大陸轉投資一汽富維東陽天津廠在 6 月開始試量產，年產能 30 萬台套，為後市挹注成長動能。

法人指出，美國上半年新車累計銷量年增 1.9%，表現優於市場預期，雖市場籠罩在貿易戰陰影中，壓抑近期國內外汽車供應鏈展望，不過，AM 銷售反而可望因此回穩，不排除 AM 拉貨力道將逐漸顯現。