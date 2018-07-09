生達永信高血壓藥下架 初估營收影響1%內

6 款高血壓藥的原料藥發現 NDMA 成分，雖未在國際規範內，但對動物具致癌性，生達 (1720-TW) 及永信 (3705-TW) 依食藥署要求，相關藥品已採預防性下架回收，初估對營收影響占比在 1 % 以內，生達已有第二原料來源可立即投產。

食藥署昨 (8) 日表示，中國大陸浙江華海製藥公司生產的高血壓治療藥品原料藥 valsartan ，當中發現含有 N - 亞硝基二甲胺 (NDMA) 成分，雖然對人類影響尚不明確，但具動物致癌性。要求 6 項藥品即日起下架，一個月之內應回收。

生達表示，該藥品是採購大陸原料、在台灣生產，目前採用該原料藥的是公司生產的單方降血壓藥，目前已有食藥署同意的第二來源可立即投產，影響營收占比不到 1%。而該原料並非國際規範內限制不可採用之原料，目前僅有歐盟、台灣下架，美國預計月底才會決定。

生達呼籲，由於降血壓藥患者不應立即停藥，如果民眾有疑慮，可應盡速回診，與醫師討論其他適當藥品。

永信則表示，原料供應商查出原料藥中含有 NDMA ，配合食藥署進行下架回收，不過目前是否有其他產品可立即投產補上下架貨源，目前尚在討論中，對營運影響占比極低。

經食藥署清查，發現生達舒心樂膜衣錠 160 毫克、生達舒心樂膜衣錠 80 毫克、瑪科隆科適壓膜衣錠 80/12.5 毫克、永信樂速降膜衣錠 160 毫克、永信樂速降膜衣錠 80 毫克及凡內膜衣錠 160 毫克，等 6 項藥品含有 NDMA ，要求即日起下架， 8/7 前完成回收。