美國汽車關稅計畫 在WTO遭逾40國抗議

美國主要貿易夥伴，包括歐盟 28 國、中國、日本等全球超過 40 個國家，在世界貿易組織 (WTO) 會議上提出抗議，聯合反對美國提出的徵收進口汽車關稅計畫。

據外電報導，日本和俄羅斯在世貿貨物貿易委員會上，聯合提出動議，日本官員警告，這類行動可能引發一連串反制措施，若情勢急劇升高，恐造成基於 WTO 規則的多邊體系瓦解。

40 個與會成員國指出，有鑑於汽車在全球貿易中的重要性，美國的行為可能嚴重破壞全球市場，威脅 WTO 體系。

美國先前宣布課徵進口鋼鋁關稅，理由是國家安全調查結果。基於另一項國家安全調查，美國預計會對汽車及相關零件課稅。此外，還有多項調查正在進行。

一名俄羅斯官員在 WTO 會議上表示，過去一年 WTO 不同的會議上，多次提及美國的各項調查問題，但結果愈來愈糟。

分析師指出，由於目前各項商品的報復性關稅才剛剛生效，物價上漲還要一段期間才會見到，但終究難以避免。

汽車購買服務商 AutoWise 推估，一些最暢銷的車種，如豐田 Corolla、本田 CR-V 及福特 F150，成本可能因此提高 1000 美元。

川普及其政府團隊多次重申，貿易緊張局勢不至於拉長，到破壞經濟發展。川普強調，唯有向對手施壓，其他國家才會願意上談判桌，提供美國公平互惠的貿易。