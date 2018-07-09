中遠(01919-HK)購東方海外(00316-HK) 獲美國CFIUS批准

由前特首董建華父親董浩雲創立祖業的東方海外(00316-HK)，去年7月以492億元賣盤予國資委旗下中遠海控(01919-HK)。東方海外昨日就公布，為了獲得美國外國投資委員會(CFIUS)批准，中遠就東方海外位於美國的長堤港貨櫃碼頭資產，與美國當局達成了安排協議，中遠同意向無關聯第三方出售長堤港貨櫃碼頭。

中遠海外全資子公司Faulkner Global，東方海外已與美國國土安全部和司法部簽訂《國家安全協議》，承諾向無關聯的第三方出售東方海外持有及運營, 位於美國的的灘集裝箱碼頭的實體，並在出售完成前將長灘港集裝箱碼頭實體由以東方海外為受益人的美國信托托管，各方已於本月6日收到美國外國投資委員會的信函，已確定目前今次要約收購不存在未解決的美國家安全事宜。

東方海外是在2012 年簽下為期40年的租賃合約， 租用長堤碼頭Middle Harbor，價值46 億美元（約358.8 億港元），是美國最大的一次海港交易。去年7 月中遠海運集團宣布收購東方海外，原本亦包括了碼頭資產，但今年由於中美關係惡化，市傳為免遭到美國阻撓影響收購進度，中遠願意與美國當局作妥協，以解決美國對由國企持有該碼頭的國家安全擔憂。

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