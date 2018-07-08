受中國新政大砍補貼衝擊 太陽能三合一Q2營收兩樣情

新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 預計今年 10 月三合一，不過，3 家公司合併前，中國政府先在 5 月底投下大砍太陽能補貼的震撼彈。觀察 3 家公司第 2 季營收狀況，僅新日光在內需出貨量持穩帶動，加上垂直整合度高，營收寫下季增逾 1 成的好成績，昱晶與昇陽科則是明顯受到中國 531 新政影響，營收表現創近年來新低。

由於 531 新政造成中國市場需求減弱，整體太陽能供應鏈產品價格在短時間內，大幅滑落至不合理價位，導致昱晶與昇陽科第 2 季營收分別創 2007 年第 3 季以來新低、及近 5 年來新低。

對於中國衝擊太陽能產業需求的 531 新政，新日光董事長洪傳獻日前在股東會後表示，中國系統裝置需求變少，對模組需求就會減少，短期會有影響，但新日光目前對中國依賴程度不高，且以中長程來看，中國許多第一線產能也因此減產，在汰弱留強下，對產業長期發展不見得是壞事。

洪傳獻也強調，聯合再生能源成立後，營收與獲利主要都將來自模組與系統業務，而由於電池自用成本較外售來得低，未來電池業務只是確保模組需要的料源，也就是說，未來電池將轉為自用為主，面對外部環境競爭，受到的影響將相對較少。

新日光目前垂直整合度已從去年的 4 成提高到今年的 60%，也就是說，每 1GW(十億瓦) 的電池產能有 600MW(百萬瓦) 會放到自家模組上，垂直整合相對完整的公司，受到 531 政策影響相對較小，且近來在歐洲與台灣市場業績表現不錯，對中國依賴程度不高。

目前三合一模組產能約 800MW， 3 家公司合併後，今年底前模組產能將達到 1.1GW，3 年後目標為 5GW，也就是約 2GW 的模組產能將對外銷售。三合一後將採漸進式營運模式，模組產能持續拉大、電池產能則是持續縮小。