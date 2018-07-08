〈觀察〉大同恐成公司法過關後首家適用者 百年祖業岌岌可危

公司法修法三讀通過，外界高度關切的「大同條款」以增加持股 3 個月以上的門檻過關，在市場派緊咬之下，大同 (2371-TW) 恐成持股過半股東可自行召開股東會新法的首家適用公司，百年祖業岌岌可危，經營權爭奪戰恐更加慘烈。

大同今年 11 月將歡慶百歲生日，手握逾千億元的土地資產誘人，引來市場派覬覦，加上公司長年虧損，長達 17 年沒有配發股利，在累虧嚴重下，未來想配股也還有一段路要走的情況下，更給了市場派可趁之機，即使去年股東會的改選，公司派獲勝，但經營權爭奪戰火一直不曾平息，尤其在三圓圓建設董事長王光祥大動作買進持股，累計持股己超過 1 成下，如果再結合其他市場派包括鄭文逸、鄭佳佳、新大同及欣同等市場派持股，保守估計，目前持也超過 4 成。

公司法三讀通過，在第 173 條之 1 條文規定，過半股東可自行召集股東會，但股東持股期間必須達 3 個月以上，雖然有持股時間的門檻，但是以大同市場派來說，多是從去年或更早的前年就陸續布局買進，即使是三圓建設買進的時間，也已越過 3 個月的門檻，在新法實施時前市場派達到逾 5 成的持股並不是太難的事。

王光祥日前曾公開表態，只要公司法修正三讀通過，將會召開臨時股東會全面改選董事，據了解，大同董事長林郭文艷在今年股東會取得 45% 股權的支持，市場派保守估計也有逾 4 成的股權，雙方實力約在伯仲之間，但是大同家族並不是那麼和諧，如果有家族成員轉向支持市場派，百年大同易主經營的危機相當大。