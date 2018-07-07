〈觀察〉奮力擺脫老銀行形象 泛公股銀拚創新三管齊下

在數位金融時代，金融業發展聚焦的重點在於「客戶」，民營銀行和公股銀行在業務發展上各有優勢，公股銀的優勢在於擁有眾多值錢的企金客戶，但是客戶會老化，要如何吸引新的年輕客戶，是公股銀面臨的挑戰，而觀察公股銀拚創新的策略上，普遍聚焦在生物辨識應用、行動支付以及拉近年輕族群的行銷活動上。

公股行庫一直以來，都有著配合國家政策的使命，隨著銀行逐漸民營化，目前除了土地銀行、臺灣銀行為政府百分之百持股的國營事業外，包括兆豐銀、第一銀、合庫銀、華南銀、彰化銀、臺企銀等，都是政府持股低於 50% 的民營化「泛公股」事業。

相較於泛公股銀，土地銀、臺銀等百分之百國營事業，在數位創新部分相對保守，另彰銀和臺企銀同樣著墨較少，不過臺企銀高層透露，內部已將砸下 8 億元預算全面升級 IT 資訊系統，分兩年升級主機與軟硬體，提升資訊系統與數位金融效能，已努力往前邁向一步。

金融科技趨勢浪潮，民眾追求快速和便利的環境下，民營銀行擴大創新的步伐，加強銀行內部的資料庫和客戶數，外銀更是透過國外母集團的資源，積極在台灣發展金融創新服務，台灣金融業家數多，競爭相當激烈，在這波數位化轉型期，民營銀行和外商銀行都極力發展，為了就是在金融科技浪潮下，搶占先機，但反觀公股行庫呢？

公股行庫過去都以企業金融業務為主，在數位化時代，想要與民營銀行競爭，勢必要進行轉型，而觀察各公股行庫中，以華南銀、第一銀、兆豐銀、合庫銀等泛公股銀，在金融創新領域發展最為積極，且普遍聚焦在行動支付、生物辨識應用，以及吸引年輕族群的行銷活動等策略上。

對於公股銀而言，即便擁有眾多值錢的企金客戶，但是客戶會老化，因此年輕族群是多數公股銀極力想要拉攏的目標客戶群。

觀察客戶群較年輕的民營機構，為了增加客戶黏著度並拉攏新客戶，不斷運用科技力，抓住「滑世代」年輕人喜歡體驗的特性，將部分金融服務轉向行動化，例如行動支付；為了簡單、便利操作，導入生物辨識應用技術，例如人臉辨識登入 APP、指紋辨識登入 ATM 取款等。

看準民營機構金融創新策略的發展，公股銀也奮力擺脫老銀行的形象，其中兆豐銀行砸下一筆行銷公關預算，繼首創同業辦電競比賽，宣示要靠攏年輕族群後，再與有 8 成 25 至 40 歲的年輕族群會員的歐付寶合作，發行國內首張電子支付聯名卡，近期更為年輕人消費者打造 24 小時線上換匯服務，並創饒舌版「說說話」跟年輕人對話，多面向拉攏年輕族群。

華南銀和第一銀行則積極在行動支付和生物辨識方面。華南銀和第一銀是唯二支援 Apple Pay 的公股銀行，另也同時都有支援 Goole Pay 和台灣 Pay。

值得關注的是，華南銀在金融科技領域上，去年首家推出臉部辨識登入服務，民眾可刷臉無卡提款、刷臉轉帳、刷臉行動支付等：第一銀行不斷提升手機 APP 使用介面的流暢度，近期更提供指紋、臉部辨識、手勢密碼或簡易密碼等方式，大幅提高使用便利性。

合庫銀 7 月初也宣布開始支援 Google Pay，合庫銀主管表示，去年積極爭取 Apple Pay，目前正等待蘋果端的消息，行動支付方面除了台灣 Pay 外，也強調要積極爭取國際行動支付。

此外，合庫銀也積極設立數位分行，目前內部評估客戶需求並選擇設立的地點，估計將設在科學園區或是年輕族群常聚集的地方，以發揮效益，且未來數位分行都將提供指靜脈 ATM 無卡提款服務。

整體來看，金融科技趨勢，沒有一家銀行抵擋的了，若想要進一步在競爭激烈的環境中，取得一席之位，內部轉型因應趨勢變化，是金融業不得不的選擇。