【IPO追蹤】小米暗盤價破底 收市較招股價低半成

本港首隻「同股不同權」股份小米集團(1810)下周一(9日)掛牌，暗盤價跌穿招股價。

據輝立交易平台顯示，小米暗盤低見16元，較招股價跌5.88%。暗盤開報16元，最高見16.72元，收報16.1元，較上市價17元跌0.9元或5.29%，成交467萬股。每手200股，不計手續，帳面費蝕180元。

而耀才暗盤交易中心資料顯示，小米暗盤最低見15.5元，較招股價17元，跌8.82%；收報16.2元，跌0.8元或4.71%。不計手續費蝕160元。

小米公開發售部分錄超額認購約8.5倍，一手200股，中籤率100%。小米上市集資淨額約239.75億元。

今早《彭博通訊社》引述消息人士報道小米暗盤交易價屢創新低。於昨日的暗盤交易中，一些機構投資者看見的出價低至15.4元，較招股價17元折讓9.4%，惟未有買盤承接；亦有基金公司透露，小米暗盤叫價為16.15元，較發售價跌5%。

另外，根據輝立交易平台顯示，同樣於下周一掛牌的紫元元(8223)暗盤開報0.99元，最高見1.52元，收報1.43元，較上市價0.76元高88.2%，成交308萬股。不計手續費，每手4,000股，帳面賺2,680元。

紫元元主要從事向內地印刷及物流行業中小企業客戶提供以設備為基礎融資租賃服務。是次於創業板上市，合共發售1億股，其中10%公開發售獲13.6倍超購，認購一手中籤率30%；股份以低於招股範圍(0.6元至1元)中間位定價，料集資淨額約4,700萬元，其中88.6%用作發展現時在內地印刷及物流行業融資租賃業務，6.9%用作內地北部及東部擴充上述兩個行業的業務。上市保薦人國元融資(香港)

來源：巴士的

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