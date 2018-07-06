【顧得投顧】中美貿易戰第一槍【利空出盡】？

◆盤勢分析

加權日 KD 背離，台灣 50 仍黃金交叉

中美貿易戰開響第一槍，12:00 鐘聲響響起，小道瓊上證及台股奮力往上拉，這是哪一招？誘空？假彈？爆炸性利空？還是利空出盡？

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日指小跌，日 KD 死亡交叉但出現背離台灣 50 仍黃金交叉，代表權值股仍有人在顧！而週 KD 死亡交叉，指數要先止穩，個股才會有機會

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數仍震盪

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！全球貿易戰並未出現緩和，個股反彈仍需留意防守點，但週五的盤勢似乎讓多頭留有一絲火種

◎【矽晶圓及磊晶圓】漲價題材的類股，最早漲也最早修正，今日有轉折訊號，週依留意延續性如：6488 環球晶 (+44.5 漲停板)、5483 中美晶 (+10.5 漲停板)、3532 台勝科 (+12 漲停板)、6182 合晶 (+4.8)、3016 嘉晶 (+3.5)、3707 漢磊 (+3.05 漲停板)！

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+60)、2492 華新科為指標，6173 信昌電、3026 禾伸堂、2375 智寶、6127 九豪、5317 凱美、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群防守點宜設好



◎【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益、5349 先豐、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電、8039 台虹

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越，已開始放暑假可開始留意暑假效應！

◎【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，今表現相對抗跌，留意 TESLA 股價

◎【生技】：4104 佳醫、4190 佐登、4144 康聯、4123 晟德、4137 麗豐、4114 健喬、6523 達爾膚、1786 科妍、1760 寶齡、1783 和康生、1795 美時、4728 雙美、3205 百研、4162 智擎、6547 高端疫苗、4109 加捷，7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

◎【3D 感測】：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，3374 精材、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光，留意蘋果新機發表及中美貿易戰爭後續！

