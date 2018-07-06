三大法人賣超39.86億 外資期現貨仍不同調 電子三雄獨厚大立光

美股收盤大漲，不過台股今 (6) 日開高走低，終場小跌 3.24 點，收在 10608.57 點，三大法人方面，外資今日賣超 39.86 億元，投信賣超 1.73 億元，自營商買超 15.71 億元，合計三大法人賣超 25.87 億元，期貨部分外資增加多單 3171 口，多單未平倉口數來到 2.48 萬口，個股方面外資今日出脫鴻海、台積電，由大立光領軍的光學股如玉晶光、揚明光及鼎元都獲外資買超。

台股雖然受到美股大漲激勵，不過多空交戰，尾盤整體亞股頗有利空出盡的味道同步反彈收斂跌幅，台股則由大立光、國巨領頭，終場小跌 3.24 點，收在 10608.57 點，暫時守住 10600 點整數關卡。

台指期外資今日加碼多單 3171 口，多單未平倉回升至 2.48 萬口，投信減碼空單，空單未平倉口數為 2.56 萬口，自營也同步回補空單 703 口，空單未平倉口數降至 1594 口。

電子三雄今日僅大立光獲外資青睞，買超 113 張，鴻海與台積電則都遭到外資調節，鴻海遭外資大賣 1.4 萬張，台積電遭賣 2453 張。

金融股今日多數走跌，台新金、第一金登外資賣超前十名，外資同步賣超富邦金、兆豐金、玉山金、兆豐金等，不過開發金、中信金、開發金、新光金則獲外資買超。

而今日盤面表現強勁的矽晶圓族群，外資買超動作不小，其中包含台勝科、中美晶及環球晶皆獲買超，合晶、嘉晶及漢磊則被外資調節。

被動元件族群近日持續受到市場關注，外資今日買進國巨、華新科、禾伸堂，賣超奇力新。外資今日也同步買超光學族群，如玉晶光、揚明光，鼎元買超張數近 1.4 萬張，登上外資今日買超第 1 名。

外資今日賣超第 1 名為聯電，賣超 21623 張，第 2 名為鴻海，賣超 14505 張，第 3 名富邦 VIX，賣超 11458 張，第 4 名華邦電，賣超 8416 張，第 5 名欣興，賣超 4917 張，第 6 到 10 名分別是旺宏，賣超 4619 張；台泥，賣超 4395 張，第一金，賣超 4185 張；仁寶，賣超 4161 張；台新金，賣超 3781 張。

外資今日買超第 1 名為鼎元，買超 13959 張，第 2 名遠東新 7445 張，第 3 名群創 6810 張，第 4 名元大滬深 300 正 2 5504 張，第 5 名富邦上証正 2 5342 張，第 6 名友達，買超 5337 張，第 7 名台灣高鐵，買超 5251 張，第 8 名亞泥，買超 3260 張，第 9 名永豐金，買超 2938 張，第 10 名達方，買超 2885 張。

投信今日賣超第 1 名為燿華 4986 張，第 2 名嘉聯益 1928 張，第 3 名立積 1203 張，第 4 名晶電 1097 張，第 5 名中租 - KY 1019 張；買超第 1 名智邦，買超 2275 張，第 2 名遠東新，買超 1498 張，第 3 名統一，買超 1311 張，第 4 名台勝科，買超 1275 張，第 5 名中華電，買超 1036 張。

自營商今日賣超第 1 名旺宏 1968 張，第 2 名錸德，賣超 1541 張，第 3 名至上 1156 張，第 4 名中環 1061 張。買超第 1 名為大同，買超 4948 張，第 2 名為群創，買超 2857 張，第 3 名為友達 2448 張，第 4 名為合晶 1702 張，第 5 名為中信金 1474 張。

元富投顧總經理劉坤錫表示，台股今日開高走低且成交量增加，盤勢觀望氣氛仍濃，不過尾盤已有止跌現象，今日盤中跌破近期低點，最低來到 10523 點，未來台股在 10500 點附近還有支撐力道，加上政策面偏多，短期不至跌破萬點。