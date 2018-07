鋰電池三雄6月業績出爐 新普單月佳 加百裕Q2再創新高

台鋰電池三雄 6 月業績出爐。龍頭大廠新普 (6121) 以單月合併營收 51.16 億元,創今年新高紀錄,月增 1.84%,年增 18.8%;順達科 (3211) 為 14.09 億元,月減 13.43%,年減 1.93%;加百裕 (3323) 則為 7.9 億元,月減 7.88%,但年增 15.6%。展望下半年,受惠蘋果新世代 iPhone 將推出,有利於新普業績表現,而筆電產業也步入傳統旺季,順達科、加百裕營運都增添動能。而除了傳統 IT 產品線外,三雄均積極提高非 IT 比重,其中動力電池是兵家必爭,三家業者均搶入,新普目前單車電池的貢獻度最大,非 IT 業績比重以 10-20% 為目標,順達科與加百裕也搶攻中國電動單車與機車商機。



新普 6 月業績表現居三雄之冠,第二季營收 149.43 億元,季增 14.8%,年增 18.1%,表現優異。累計上半年營收為 243.59 億元,年增 14.7%;順達科 6 月業績較上月與去年同期均衰退,然單季營收來到 43.04 億元,季增 15.4%,年增 15.8%,則創七個季度新高紀錄。



加百裕第二季營收為 24.11 億元,較上季增加 24.7%,年增率 27%,一舉創下歷史新高紀錄。該公司取得筆電客戶轉單效應持續發威,去年營收逾 75 億元,創七年新高,按上半年營收已達 43.44 億元,年增 33.14%,今年可望衝 90 億元以上,挑戰歷史新高紀錄。