鋰電池三雄6月業績出爐 新普單月佳 加百裕Q2再創新高

台鋰電池三雄 6 月業績出爐。龍頭大廠新普 (6121) 以單月合併營收 51.16 億元，創今年新高紀錄，月增 1.84%，年增 18.8%；順達科 (3211) 為 14.09 億元，月減 13.43%，年減 1.93%；加百裕 (3323) 則為 7.9 億元，月減 7.88%，但年增 15.6%。展望下半年，受惠蘋果新世代 iPhone 將推出，有利於新普業績表現，而筆電產業也步入傳統旺季，順達科、加百裕營運都增添動能。而除了傳統 IT 產品線外，三雄均積極提高非 IT 比重，其中動力電池是兵家必爭，三家業者均搶入，新普目前單車電池的貢獻度最大，非 IT 業績比重以 10-20% 為目標，順達科與加百裕也搶攻中國電動單車與機車商機。



新普 6 月業績表現居三雄之冠，第二季營收 149.43 億元，季增 14.8%，年增 18.1%，表現優異。累計上半年營收為 243.59 億元，年增 14.7%；順達科 6 月業績較上月與去年同期均衰退，然單季營收來到 43.04 億元，季增 15.4%，年增 15.8%，則創七個季度新高紀錄。



加百裕第二季營收為 24.11 億元，較上季增加 24.7%，年增率 27%，一舉創下歷史新高紀錄。該公司取得筆電客戶轉單效應持續發威，去年營收逾 75 億元，創七年新高，按上半年營收已達 43.44 億元，年增 33.14%，今年可望衝 90 億元以上，挑戰歷史新高紀錄。





