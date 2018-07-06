〈公司法三讀通過〉大同條款通過 分析師：擴大股東參與決策是好事 有助提升公司監理

《公司法》今 (6) 日經立法院三讀修正通過，其中「大同條款」即公司法第 173-1 條條文內容，繼續 3 個月以上持有已發行股份總數過半數股份的股東，得自行召集股東臨時會。證券及期貨分析師張陳浩指出，這是擴大公司股東參與決策、公司治理及制衡的重大修法，有助提升公司監理效果。

張陳浩本身具有證券、期貨分析師及會計師資格，他認為，《公司法》三讀修正通過「大同條款」，明顯有利股東針對公司有急迫性經營決策提供制衡及參與的管道，也可防止公司董事會藉故不召開股東臨時會，有助提升公司監理效果。

針對持股 3 個月以上的半數股東可自行召開股東臨時會，張陳浩說，意義在可警惕公司派勿亂賣手中持股，給予市場人士有可乘之機，有穩定股市的效果；至於限制至少要繼續持股 3 個月以上的股東才能參與提案召開股東會臨時會，也是在防止市場短線資金藉機以召開股東臨時會的方式進行炒作。

工商團體則直言反對，認為只有最少持股 3 個月時間限制太短，張陳浩指出，訂出 3 個月持有時間，等於是在 1 年股東會召集時間外，折衷出對有急迫性的議題，讓股東有召開股東臨時會發聲、監理的機會。

證券分析師黃漢成指出，公司法修正增加「大同條款」，仍給股東召開股東臨時會的機會，有助公司經營穩定，對於台股沒有不利影響。

《公司法》今天修法三讀通過，修法的 148 條內包含第 9 條的 SOGO 條款、第 173-1 條的大同條款、與洗錢防制相關的第 22-1 條等，同時，也提供新創企業發展條件，避免新創事業於獲得金主投資後，喪失經營主導權，也增加籌資管道，並擴大適用無面額股與超低面額股。