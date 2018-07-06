日本工資意外激增 消費卻崩了……

日本經濟出現了很奇怪的現象：就業市場非常充分，個人薪資和家庭收入持續增長，但在健康平穩表象的背後，卻是消費支出大幅下滑和通膨低迷持續。

經計數據是有力的證明，近期工資增長確實出現了跳增：

充分就業——

今年 4 月，也就是 2018 財年的第一個月，應屆大學畢業生中有 98% 的人找到了工作，創出了歷史最高記錄。大學畢業生的就業率連續七年增長，應屆畢業生就業率更是連續第八年擴增。

薪資增長——

5 月，日本名義薪資年增率增長 2.1%，遠超前一個月（0.6%），比上次預估的中值（0.9%）足足高出了兩倍多，是 1994 年以來的最快增速。

基本工資年增率增長 1.5%（4 月為 0.9%），特別工資漲了 14.6%，整體工資提高了 0.6 個百分點。

這樣一來，實際工資增長率從 4 月的 0.2% 加快到了 1.3%，經 CPI 調整後為 0.8%。

不過，日本的通膨率迄今仍低於 2% 這一央行設定的目標。

所有這些都是在沒有大規模減稅和遣返外國收入的情況下發生的。那麼，日本究竟是如何在長期低通膨的環境裡還能出現充分就業和薪資增長呢？

答案可能是人口老齡化，以及勞動力人口總量縮減。法國興業銀行分析師 Albert Edwards 認為：「極端的勞動力短缺造成了工資通膨。」

而另一份來自日本總務省的最新數據顯示，日本家庭支出 5 月大幅下跌了 3.9%，是預期跌幅（1.5%）的兩倍多，創出了 2016 年 8 月以來的最大跌幅，至 281307 日元，(約合 2543 美元）。這已經是該指標連續第 4 個月維持跌勢。

總務省表示，家庭開支增長非常疲弱，而且削減開支是全方位的，從日常食品開支到衣物支出，再到電視機、相機等耐用品，日本家庭都在減少消費。

一名官員將家庭開支縮減部分歸結於當月的日本黃金周比前一年的時間短暫。

而彭博社文章則評論稱：「日本家庭的節儉觀念看起來根深蒂固。」

日本央行為了刺激國內低通膨承擔了很大壓力。行長黑田東彥已數次重申，不會動搖超級寬鬆貨幣政策的決心，直到通膨達到目標為止。