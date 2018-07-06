外交部回應美國對價值340億美元中國產品加徵關稅

美國政府有關對價值340億美元的中國產品加徵25%關稅的措施已於今天正式生效。對此，中國外交部回應稱，美方這一做法公然違反了世界貿易組織規則，將打擊全球貿易秩序、引發全球市場動蕩、阻礙全球經濟復蘇。世界範圍内更多無辜的跨國企業、中小企業和普通消費者都將被殃及，美國的眾多行業和公眾也已意識到自身將深受其害。事實上，美國政府近來採取的一係列單邊主義和貿易投資保護主義措施已經引起國際社會的廣泛擔憂和譴責，也已招緻多國的反製報復。

外交部表示，中方始終反對單邊主義行徑，反對貿易投資保護主義。我們一直在儘最大努力推動有關各方客觀認識全球化進程，理性解決貿易關係中的分歧，但這需要有關方面相向而行。任何單方面施壓都是徒勞的，任何人對此不應心存幻想。在中國自身正當利益受到不公平對待的情況下，中方理所當然作出必要反擊。我們將及時向世貿組織通報相關情況，併與世界各國一道，共同維護自由貿易和多邊體製。

文章來源：人民日報

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