東風集團(00489-HK)8月31日前派發年度末期股息每股0.25元

東風集團股份(00489-HK)公布，董事會決定建議派發截至2017年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.25元(相等於每股港幣0.3021元)。2017年度末期股息將於2018年8月31日(星期五)前派發予2018年6月27日(星期三)名列公司股東名冊的股東。2017年度末期股息已於2018年6月15日舉行的公司股東周年大會獲得批準。相關折算匯率按公司2017年度股東周年大會宣派股息之日前一周中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣平均匯率中間價(人民幣0.8275元兌1.00港元)計算。
公告稱，由於在2017年度末期股息股權登記日當日公司股東名冊上的所有個人股東的地址全部皆以香港地址登記，因此除非H股個人股東在下文所述日期内通知公司併提供相關證明文件，公司將按10%的稅率代扣代繳股息個人所得稅。按照上述股息金額每股人民幣0.25元(含稅)計算，公司代扣代繳的該等H股個人股東個人所得稅為每股人民幣0.025元(相等於每股港幣0.0302元)。
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