立思辰(300010-CN)發布大語文3.0版本 此前收購中文未來51%股權

2018年7月6日，立思辰(300010-CN)在京舉辦發布會，宣布聯合窦昕團隊正式對外推出更加註重學習體驗和家長學生滿意度的大語文3.0版本。立思辰創立於1999年1月8日。總部位於北京， 2009年10月，立思辰作為中國創業板首批上市企業之一，於深交所發行上市。

據介紹，升級後的立思辰大語文是解決孩子學語文費力的一整套學習方案， 其課程主要由：大語文、思晨寫作、庖丁閱讀和諸葛學堂組成。在運營上，立思辰大語文採用“線上網課+線下網點”的發展模式：線上産品“諸葛學堂”以專題課程、特色課程為中小學生提供在線學習服務;線下教學網點以班級課程為核心，雙師課堂和文旅遊學等特色教學方式做補充。

基於共同願景，立思辰和窦昕團隊於2018年2月15日實現深度捆綁。2018年2月15日，立思辰公告以4.81億元現金收購中文未來51%的股權。交易完成後，窦昕創辦的中文未來正式成為立思辰的控股子公司。

這筆交易最耐人尋味的是，中文未來董事長窦昕承諾自交割日起8年内在中文未來持續任職，其他核心管理人員自交割日起6年内在中文未來持續任職。

此外，在雙方股權轉讓過程中，中文未來承諾將其獲得的股權轉讓價款扣除相應所得稅後餘額的60%用於購買立思辰股票併承諾在相應時間内不通過任何方式減持。此外，作為業績對賭，中文未來2018年度至2021年度實現淨利潤(以扣除非經常性損益前後的淨利潤孰低值為準)分别不低於6000萬元、7800萬元、1.01億元和1.32億元。

來源：新浪財經

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