〈美中貿易開戰〉開打了 A股早盤曾跌破2700大關 離岸人民幣收復6.67關卡

美國將今 (6) 日台北時間中午 12 點正式對價值 340 億美元的中國商品加徵 25% 的進口關稅。中國商務部發言人高峰在中午召開記者會抨擊美國違反世貿規則，發動了迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰，強調為了捍衛國家核心利益和人民群眾利益，不得不被迫作出必要反擊。

高峰在記者會上痛批，這種徵稅行為是典型的貿易霸淩主義，正嚴重危害全球產業鏈和價值鏈安全，阻礙全球經濟復甦步伐，引發全球市場動盪，還將波及全球更多無辜的跨國公司、一般企業和普通消費者，不但無助、還將有損於美國企業和人民利益。

高峰表示，中方承諾不打第一槍，但為了捍衛國家核心利益和人民群眾利益，不得不被迫作出必要反擊。

高峰重申，將堅定不移深化改革、擴大開放，保護企業家精神，強化產權保護，為世界各國在華企業創造良好營商環境。我們將持續評估有關企業所受影響，並將努力採取有效措施幫助企業。

A 股在今日早盤小幅震盪後，衝高回落，上証指述盤中跌破 2700 點關卡，到中午收盤前，受上證 50 拉升影響滬指重返 2700 點上方。反觀創業板指一度大漲超 1.5%。上証指數午盤報 2724.70 點，跌 0.34%，創業板指報 1543.82 點，漲 0.73%。盤面上來看，以農機、晶片、國產軟體類股漲幅榜前列，啤酒、豬肉、線上旅遊跌幅較大。

A 股今日走勢 (圖自新浪財經)

至於匯市方面，離岸人民幣早盤一度跌破 6.68 關卡，跌幅最深達 0.4418%，隨後快速走高逾百點，連續升破 6.68、6.67 關卡，至截稿為止報 6.6642 點，跌幅 0.1337%。在岸人民幣則一度跌破 6.66 關卡，最低來到 6.6645，至截稿為止報 6.6523，跌幅 0.2759%。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

大陸銀保監會主席郭樹清昨 (5) 日接受人行旗下的《金融時報》專訪時再度喊話，強調人民幣匯率已進入雙向波動的合理區間，不存在大幅貶值的可能，人民幣未來總體上會趨於走強。更指出這場貿易戰中國經濟承受力強，看貶人民幣者最終都會有損失。