〈FII掛牌將滿月〉工業物聯網發展牛步 營運要見強勁動能要再等等

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FII) 上市即將滿月，昨 (5) 日盤中股價甚至直逼上市以來新低。市場認為，外界還是把 FII 當成傳統代工，因此不看好其後市，產業分析師則認為，工廠要發展物聯網與智慧化，都需要不少的資本支出，多數業者仍採取觀望態度，也因此 FII 掛牌籌資後要到營運明顯發酵，可能還需要一段時間。

FII 上市從申請到通過，僅花了 36 天，股價蜜月行情僅有 3 根漲停板，低於今年 A 股平均漲停板天數，上市即將滿月之際，7/5 盤中最低跌到人民幣 16.71 元，直逼上市以來最低價。

產業分析師認為，FII 股價行情不如預期，代表外界對 FII 商業模式，仍停留在傳統代工，不認為後續會有爆發性成長。法人則認為，中國大陸官方政府針對物聯網發展時程已經喊到 2025 年，距離真正發展成熟時間仍久，加上工廠全面智慧化是一筆龐大資本支出，多數業者仍然站在觀望角度。

業界指出，工業物聯網前景一定看好，工廠聯網、智慧化，都是未來製造業必須發展的方向；但是每個產業不同的製程、設備及標準流程，各自很分散，要一下子把所有設備聯網，光擷取資料就是一個相當大的門檻，這也是物聯網一直沒辦法快速成長的原因。

以政策面分析，中國大陸政府多年喊出物聯網政策，現在目標是中國製造 2025，時程略有延後，代表政府認同物聯網需要長期耕耘，沒有辦法一下子就做到技術提升，現在許多工廠紀錄方式仍停留在手抄接但，連數位化都有困難。

對許多廠商而言，要讓所有設備投入智慧化，是一筆龐大資本支出，如果產品沒有提升，沒有可預期的獲利入袋，對經營者而言，短期仍沒必要做這個投資。

現階段要邁向物聯網，業界認為，許多工廠第一步先佈局是將 IT 後台整合，讓資料數位化、並上雲端，未來如果通訊技術提升到 5G，相信至少在 2020 年，將可開始帶動工廠數位化的浪潮，順利迎接物聯網的挑戰。