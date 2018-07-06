台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月6日

金管會昨（6）日公布外資匯出入情況，外資連續三個月淨匯出，累計共匯出 65.38 億美元，約新台幣近 2,000 億元，顯示受美中貿易戰波及，在台外資大撤退。

美國外交官提議大西洋兩岸互相免除汽車進口關稅，可能有助化解美國總統川普揚言對歐盟進口車課重稅的威脅，激勵歐洲汽車股和歐洲股市大盤 5 日大漲。

中美貿易戰 6 日起正式進入彼此加徵報復性關稅的肉搏戰，中央銀行也罕見主動於 5 日發布新聞稿，強調「目前美中貿易摩擦對台灣經濟的影響有限，央行將持續關注後續發展並妥適因應」。

經濟日報

貿易戰衝擊 外資大撤退

大立光 6 月業績 創今年新高

美歐汽車關稅戰有解 歐股漲

工商時報

中美大戰 央行罕見信心喊話

蘋概股 6 月營收報喜

貿易戰未開打 全球 PMI 先挫

聯合報

招回台商 金管會開 3 窗

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東南亞利率政策分岐

蘋果日報

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路透爆 陸拉攏歐盟抗美遭拒

美企遭中國刁難 櫻桃扣一周檢疫

中國時報

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自由時報

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