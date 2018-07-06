奇力新6月合併營收17.4億元 集團年度業績成長動能值得期待

奇力新 (2456) 公布 6 月份合併營收 17.4 億元，較上月成長 5.72%，並較去年同期大幅成長 38.48%。今年累計前 6 月合併營收 85.83 億元，較去年同期成長 17.7%。以個別公司來看，奇力新 6 月營收 5.66 億元。奇力新表示，雖較上月營收減少 8.62%，惟較去年同期仍成長 29.21%。累計今年前 6 月奇力新營收 31.14 億元，較去年同期成長 14.9%。



旺詮 6 月營收 7.22 億元，較上月成長 29.25%，較去年同期則大幅成長 87.07%，已連續 4 個月創歷史新高紀錄。累計今年前 6 月營收 29.18 億元，較去年同期大幅成長 40.24%。



飛磁 6 月營收 1.95 億元，較上月成長 0.38%，較去年同期成長 13.51%，累計今年前 6 月營收 11.25 億元，較去年同期成長 7.76%。



美磊 6 月營收 2.57 億元，較上月減少 6.06%，較去年同期減少 1.39%，累計今年前 6 月營收 14.27 億元，較去年同期減少 2.14%。



奇力新說明，6 月營收受客戶半年度盤點出貨天數減少，而較上月微幅下降，但整體出貨動能不錯，較去年大幅成長 29.21%。其中，旺詮 6 月營收續創歷史新高，主要是厚膜電阻需求仍持續暢望，平均售價調升，加上馬來西亞廠擴產如期開出產能，以及金屬板營收續創新高所致。



飛磁 6 月營收較上月持平，奇力新表示，主要是受限於歐洲產能無法快速提升所致，預期第三季歐洲及中國產能到位後，營收將會有明顯成長。美磊 6 月營收較上月微幅衰退，主要則是受部分客戶主動 IC 元件供應受影響，間接影響出貨所致，預期第三季因應各戶需求上升，出貨動能增加，營收將較上半年為佳。



展望未來，奇力新指出，電感進入傳統旺季，在小尺寸 Molding 類產品新增產能持續開出，積層類產品，大、小尺寸 Molding 類產品及小尺寸 RF 電感接單依然暢旺，下半年營收動能可期。



奇力新也說，旺詮在本季消費性電子進入旺季，厚膜電阻隨著產能提升，出貨可望再創高峰，預期下半年電阻巿場需求仍大於供給，營收可持續向上推升。而飛磁在工業電源、歐美太陽能逆變器、高階伺服器電源、歐洲、中國大陸及特斯拉電動車、插電式混合電動車等訂單的挹注下，預期第三季底及第四季業績增幅將隨產能釋放明顯提升。



最後美磊部分，奇力新表示，進入下半年，因客戶新案陸續量產，包括新一代顯卡、高階伺服器、高階固態硬碟產品陸續發酵，營收將會明顯成長。強調整體而言，奇力新集團 2018 年度營收及獲利成長動能值得期待。