奇力新6月營收連2月走高 Q2獲利可望再寫新紀錄

被動元件廠奇力新 (2456-TW) 接單暢旺，6 月起認列子公司美磊部分營收， 6 月自結合併營收 17.09 億元，年增 71.65%，連續兩月創下歷史單月新高，第 2 季營收則創下歷史單季次高，上半年營收也創同期歷史新高；奇力新今年 4、5 月自結稅後純益 4.42 億元、每股純益 1.86 元，法人看好 6 月獲利表現看俏，第 2 季純益也將再寫單季新高紀錄。

奇力新因近來股價漲幅劇烈，應主管機關要求公布獲利，4、 5 月自結稅後純益為 4.42 億元、每股純益 1.86 元， 6 月營收持續衝高，獲利可望同步走強，第 2 季每股純益，將超越歷史新高 2.14 元表現。

奇力新旗下旺詮 6 月營收為 7.22 億元，年增 87.07%，已連續 4 個月創下歷史新高，飛磁 6 月營收為 1.95 億元，年增 13.51%，加上奇力新 7 月 13 日起認列美磊營收 2.57 億元，推升 6 月合併營收為 17.09 億元，年增 71.65%，再度創下歷史新高。

奇力新第 2 季營收為 43.02 億元，年增 71.53%，寫下歷史單季次高紀錄，上半年營收為 73.82 億元，年增 26.53%，再創下歷史同期新高。

奇力新指出，6 月因客戶盤點，導致出貨天數減少，6 月個別營收為 5.66 億元，雖然月減 8.62%，但受惠整體出貨動能，年增率仍達 29.21%。

旺詮四度創下單月營收新高，是因厚膜電阻需求暢旺，平均價格增加，加上馬來西亞工廠擴產產能如期運作，以及金屬板營收持續創新高，帶動旺詮營收表現。

奇力新認為，各尺寸 Molding 產品及小尺寸 RF 電感接單仍舊暢旺，下半年營運動能持續加溫；旗下子公司如旺詮，受惠消費性電子旺季來臨，出貨可望再創高峰，在電阻市場需求熱絡情況下，營收將持續走升。

奇力新表示，飛磁 6 月雖然受限歐洲產能，營收表現持平，不過預計第 3 季底開始，在特斯拉電動車、插電式混合電動車等訂單挹注下，將有望持續放量出貨至年底，推升產能。美磊下半年則受惠顯卡、高階伺服器及高階固態硬碟產品出貨，營收將明顯成長。