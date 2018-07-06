隆達Q2營收29.8億元 季增率12.6% Mini LED送樣 下半年小量量產

隆達 (3698)6 月份合併營收為 9.09 億元，月減率 15.8%，年減 10.72%，第二季合併營收為 29.8 億元，季增率 12.6%，年減率 1.7%，達隆指出，第二季背光事業正積極衝刺 Mini LED 技術，目前產品送樣中，預計下半年開始小量出貨，應用主要包括電競筆電、車用面板、醫療顯示器、高階專業繪圖顯示器等高階產品。在新應用領域，在穿戴裝置已開花結果，打入全球前五大運動手環品牌並穩定出貨；此外，因應成長中的消費性監控市場，智慧門鈴走入家庭，其 IR 產品已在消費性監控系統占有一定比重，每月持續出貨並應用於美國智慧門鈴一線品牌，UV 晶粒與封裝產品持續出貨，應用於美甲及印刷固化。



傳統淡季、匯損雙重因素影響，隆達第一季本業轉盈為虧，營業虧損 3683 萬元，係為近五個季度本業出現虧損，稅後虧損 3800 萬元，每股稅後虧損為 0.08 元，第二季營收規模回升到 29.8 億元，單季有機會轉盈。

