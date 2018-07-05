奇力新盤中完成填息 Q3進入拉貨旺季 估今年營收兩位數成長

奇力新 (2456) 今日進行除息，開盤後不久就完成填息，盤中一度來到 186.5 元，漲幅 4.48%，惟尾盤由紅翻黑，終場下跌 1 元，以 177.5 元作收。而奇力新上月宣布將併購美桀(5255)，該公司預估，完成整併後，將有明顯效益，集團今年營收可望較去年兩位數成長。奇力新宣布併購美桀，以美桀 1 股換奇力新 0.503 股，奇力新將取得美桀 100% 股份，股份轉換基準日暫訂為今年 11 月 30 日。



奇力新先是合併美磊後，接著美桀，一體成型產品總產能將達 7.8 億顆，大顆客戶約 250 家、小顆客戶則約 100 家，全球市佔率 13%，直逼全球前三大電感廠，包括 Murata 市佔率 13.78%、TDK 的 13.42% 及 Taiyo Yuden 的 13.22%。



奇力新營運長郭耀井也說，公司加入美桀後，集團在全球市場所佔的份額，已跟全球前三大距離拉的「非常非常近」，更希望未來在一體成型的市場，不管大顆、小顆，不只要佔據一席之地，還要大幅佔領市場，且要有主導地位。直言公司的決心就是要成為全球前三大 。



法人指出，市場仍持續看好電阻及電感後續效益，尤其今年第三季晶片電阻進入拉貨旺季，漲價題材將繼續，奇力新納入美磊後後，預估可貢獻單季營收約超過 8 億元。



觀看奇力新自結 5 月合併營收 13.72 億元，年成長 35%，創單月歷史新高，單月稅後盈餘 2.74 億元，年增 1.19 倍，創單月歷史新高，單月每股盈餘 1.15 元。今年累計前五月稅後盈餘 7.02 億元，以目前股本 23.78 億元估算，每股盈餘 2.95 元。