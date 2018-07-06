「脂肪肉瘤」和「脂肪瘤」差在哪？切除後，還會復發嗎

【採訪整理／張郁梵】

脂肪肉瘤，比脂肪瘤多一個肉字，但一個是良性，一個是惡性。該如何區別？倘若長出良性的「脂肪瘤」，需要手術切除嗎？

當身上皮膚突然長了一顆明顯的腫塊，相信不管是誰都會很緊張！提醒您，就醫時可以張大耳朵聽仔細，倘若醫師告知是「脂肪瘤」，或許可以鬆口氣！但若是「脂肪肉瘤」，就是脂肪細胞在深層軟組織中異常增生所導致的惡性腫瘤，雖然只差一個字，但差很大！

長脂肪瘤，該不該切除？

臺北慈濟醫院一般外科李朝樹醫師表示，脂肪瘤是脂肪細胞過度增生所造成，臨床上，只有 1％的機率是惡性的「脂肪肉瘤」。民眾普遍對「瘤」這個字較敏感，因此常將脂肪瘤和癌症畫上等號。其實，在醫學上，「瘤」代表的是一顆腫塊，一種因身體細胞增生集結而成的腫瘤，並不等於惡性腫瘤的代名詞。

不少人看到「脂肪」兩個字，會誤以為這跟體型有關，但李朝樹醫師澄清，會長脂肪瘤和年紀、性別、胖瘦、飲食、生活型態並沒有直接關聯，成因和致病機轉不明，「有一種情況是『多發性脂肪瘤』，這類患者會在身體多處部位長脂肪瘤，多半跟遺傳體質有關。」另外，有時候皮膚受傷，患部底下也有機會引起脂肪增生，形成脂肪瘤。

脂肪瘤好發在四肢部位，但背部、軀幹、內臟、肌肉等也都可能會發現。外觀上，脂肪瘤為皮膚底下凸起的腫塊，除非是長在內臟器官，否則多半可以從肉眼上看出。長在皮膚表淺層的脂肪瘤摸起來軟 Q，邊界清楚且按壓即可將其推動。

李朝樹醫師說明，由於脂肪瘤生長緩慢，患者通常都是等到腫塊很明顯時才察覺，故來看診者多半是中年以上的人。脂肪瘤一般不會有疼痛或不適感，除非脂肪瘤壓迫到周邊神經，或是血管性脂肪瘤血管收縮，才會出現疼痛感。所以，若只是小顆的脂肪瘤，可以觀察看看，不一定要切除；但若腫塊已長到 4～5 公分大，就建議就醫診治。

來源：《大家健康》 2018 年 7 月

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