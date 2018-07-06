〈房產〉新建案Q2區域點擊排名出爐 台中北屯奪冠

全台房市緩步築底中，民眾搜房意願不減，數字科技 (5287-TW)）旗下 591 新建案統計第 2 季全台新建案點擊數，總計突破 2168 萬次，季增 10%，年增近 1 倍。區域點擊排行部分，由台中市北屯區拔得頭籌，桃園市中壢區、桃園區則分居第 2 及第 3 名。其中點擊率居首的台中市北屯區中，個別建案點擊率又以總太 (3056-TW) 的指標案「總太 2020」點擊最高。

新建案第 1 季點擊冠軍區域由台中市北屯區蟬聯，刊登建案數 112 筆，點擊數 97.8 萬次。北屯區地域屬舊台中市，機能完善，加上台 74 號快速道路滿足通勤需求、房價相對親民，成為區域首購熱區。其中又以廍子地區指標案「總太 2020」點擊最高，該案採不二價銷售，開價每坪 15.8-17.8 萬元，3 月至今已銷售 400 戶。

桃園中壢區則奪得第 2 季點擊率亞軍，其中青埔特區，各項公共建設日益明朗，加上建案房價修正，使得該區點擊回溫，像基地位青埔外圍的「花田囍事」推出 2 房廣告戶總價 528 萬起，含車位、裝潢，相當吸睛。至於內壢地區則憑藉完善生活機能僅 1 字頭成交價，剛性需求穩定，寶佳機構首購案「合康新天王」就相當受矚目。

第 3 名為桃園市核心區桃園區，近期區內有多個重劃區發展，增加房市供給，惟舊市區因生活機能完善，對區域民眾誘因仍大。如慈文路附近緊鄰溫州公園的「森鄰の物語」即打出 2 房 598 萬元吸客；大有生活圈的「宜誠快樂學園」更推出 1 字頭開價，對首購剛性需求極具吸引力。