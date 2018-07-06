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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月05日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     B富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     全銓       
易威     凱衛     B富邦美債7-10          尼克森            謚源     太醫                
穆拉德   海灣     富邦美債20年          光頡              東林     強生                
南璋     太普高   B元大美債7-10          漢磊              欣厚-KY  大樹                
勝昱              富邦中國政策債          兆遠              友銓     其祥-KY             
精確              B元大美債1-3          華容              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          天揚              松崗     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          建達              三圓     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          九豪              雙喜     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          信昌電            力泰     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          安碁              理銘     光明                
力新              國泰5Y+新興債          大中              亞都     聚紡                
恩得利            國泰1-5Y高收債          蜜望實            東凌-KY  興采                
李洲              富邦全球投等債          常珵              關中     新麥                
凱柏實業          富邦全球高收債          昇華              隆中     泰茂                
遠昇              精華              大宇資            明揚     崇友                
及成              合世              鼎創達            綠河-KY  永彰                
和進              杏昌                                欣泰     至興                
耀勝              易威                                         長佳                
倚強              穆拉德                                       瑞穎                
錦明              明基醫                                       大恭                
鑫創              友華                                         致振                
廣寰科            聯合                                         威潤                
點晶              科懋                                         唐榮                
建舜電            南璋                                         晉椿                
泰谷              勝昱                                         世豐                
典範              祺驊                                         久陽                
長天              精確                                         強新                
哲固              宏易                                         尼克森              
益通              至興                                         力新                
振維              唐鋒                                         凌網                
鴻翊              威潤                                         恩得利              
迎輝              互動                                         李洲                
欣厚-KY           榮群                                         港建                
兆遠              天宇                                         倚強                
系統電            有益                                         至寶電              
世紀              新零售                                       點晶                
華容              力新                                         幸康                
建榮              凌網                                         迎輝                
立衛              恩得利                                       先益                
天揚              李洲                                         堡達                
鈺創              凱柏實業                                     重鳥鵬              
佳總              遠昇                                         晶達                
合正              及成                                         天鉞電              
寶聯通            和進                                         凱鈺                
凱鈺              耀勝                                         彩富                
德宏              倚強                                         合邦                
合邦              錦明                                         業強                
萬旭              鑫創                                         九豪                
驊宏資            威剛                                         訊達                
久正              宇環                                         撼訊                
上揚              廣寰科                                       亞銳士              
全譜              點晶                                         合晶                
易通展            建舜電                                       雷科                
安鈦克            泰谷                                         易通展              
元隆              典範                                         沛亨                
沛亨              長天                                         迅德                
九暘              哲固                                         大中                
凱碩              益通                                         倉和                
全達              陽程                                         星雲                
奧斯特            振維                                         森田                
保銳              鴻翊                                         三圓                
越峰              迎輝                                         力泰                
英格爾            西柏                                         富裔                
鑫龍騰            泓格                                         惠普                
士開              友威科                                       中連貨              
昇益              閎康                                         安心                
志嘉              精聯                                         漢來美食            
富裔              欣厚-KY                                      燦星旅              
正德              兆遠                                         雅茗-KY             
燦星旅            廣穎                                         易飛網              
富驛-KY           環宇-KY                                      高野                
劍湖山            智晶                                         亞都                
德記              數字                                         老爺知              
泰偉              系統電                                       東凌-KY             
華義              世紀                                         紅馬-KY             
昇華              華容                                         德記                
得利影            建榮                                         邁達康              
鼎創達            立衛                                         大展證              
花王              天揚                                         誠品生活            
邦泰              鈺創                                         華義                
                  佳總                                         得利影              
                  中光電                                       時報                
                  合正                                         琉園                
                  均豪                                         旭然                
                  寶聯通                                       捷必勝-KY            
                  凱鈺                                         明揚                
                  德宏                                         紅木-KY             
                  通泰                                         鉅邁                
                  合邦                                         綠河-KY             
                  創惟                                         霹靂                
                  久威                                         花王                
                  新普                                         欣雄                
                  萬旭                                         欣泰                
                  驊宏資                                       大汽電              
                  捷波                                                             
                  久正                                                             
                  信昌電                                                           
                  亞通                                                             
                  育富                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  研通                                                             
                  系微                                                             
                  驊訊                                                             
                  易通展                                                           
                  倍微                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  星雲                                                             
                  德勝                                                             
                  廣積                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  大世科                                                           
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  亞昕                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
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                  劍湖山                                                           
                  亞都                                                             
                  柏文                                                             
                  德記                                                             
                  弘帆                                                             
                  宏遠證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  華研                                                             
                  三貝德                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
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                  花王                                                             
                  邦泰
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