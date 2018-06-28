東元引進土耳其甜品集團MADO　會長黃茂雄：3年內要賺錢

東元 (1504-TW) 集團會長黃茂雄看好異國美食在台灣餐飲市場的潛力，今 (28) 日與土耳其 MADO 集團簽約，雙方將在台灣合資成立公司，引進 MADO 品牌冰淇淋及甜點；黃茂雄指出，首家店將在下個月開幕，預期最慢可在 3 年內獲利。

黃茂雄表示，合資公司第一階段資本額 5000 萬元，東元集團由東案投資主導，將投資 4000 萬元，持股 8 成，MADO 集團持股 2 成，這也是 MADO 首度在海外成立合資公司。

黃茂雄強調，跟 MADO 進團合資成立公司，才是最誠懇的合作方式，對方也會放心，他透露，這件合作案談了 2 年才促成，除了開設獨立店面之外，不排除在百貨公司設櫃，另外，集團旗下摩斯漢堡現有 262 家門市，明年達 300 家，也有機會販售 MADO 的產品。

東元指出，MADO 是土耳其知名的連鎖甜點品牌，有 168 年歷史，目前在土耳其已有超過 300 家的門市，MADO 咖啡館和餐廳遍布世界各地超過 22 個國家，是觀光客到土耳其旅遊的必吃甜品，每年光是冰淇淋就要賣出 500 萬公斤。

東安投資指出，目前規劃 5 年將開出 17 家店，以大台北為優先，再逐步擴往其他縣市，除了 MADO 門市外，東元集團的其他餐飲品牌門市則可以銷售副品牌，或是可以打造專屬的品牌。

MADO 集團董事長 Mehmet Kanbur 表示，冰淇淋是世界性的食物，MADO 希望將無添加劑、天然和健康的冰淇淋推廣到世界各地，希望透過在台灣和東元集團的合資新事業，促進台土經貿關係。

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