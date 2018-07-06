散裝景氣加溫 慧洋Q2稅前EPS 0.74元 創9季以來新高

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (6) 日公布 6 月自結稅前盈餘 1.79 億元，年增幅高達 2483%，每股稅前盈餘 (EPS) 為 0.28 元；上半年稅前盈餘達 6.75 億元，年增 777%，EPS 1.09 元，大幅優於去年同期 - 0.18 元，其中，第 2 季 EPS 0.74 元，是 9 季以來新高，顯示散裝航運景況持續緩步揚升。

慧洋 6 月合併營收為 10.88 億元，月減 0.89%、但年增 25.46%，創歷史次高，上半年合併營收 61.56 億元，年增 18.13%，其中，第 2 季營收為 31.99 億元，年增 22.15%，創單季新高紀錄，帶動獲利能力大幅回穩。

慧洋也指出，慧洋說明，由於散裝航運市況持續緩步轉好，上半年換約船舶共 32 艘，平均換約租金調漲近 23%，是營收成長主要動能。

儘管近期 BDI 指數動盪，主要是因海岬型船舶租家相對較集中在巴西、澳洲大礦商和船舶營運商，導致市場行情波動度較大，不過，慧洋說明，觀察到 6 月 BDI 指數平均為 1352 點，年漲幅約 57%，顯示散裝景氣維持在緩上升的趨勢上。

慧洋 6 月底董事會已通過向日本 JMU 船廠購置一艘 82400 噸 NOx 第三期環保節能高規格散裝貨輪，後續將因應未來環保法規要求，持續進行船隊的汰舊換新，

截至 6 月底，慧洋長期出租船舶有 109 艘、自營 14 艘及其他為 5 艘，下半年將有 3 艘新船交付營運，預計 2019-2021 年分別以 3、6 和 2 艘新船加入營運。

另外，為拓展多元航線，慧洋於 6 月交付 1 艘 LPG 新船，與國際天然氣廠商合作跨入 LPG 航運市場，並已簽訂為期 6 年的長期租約，慧洋將持續觀察市況和獲利表現，不排持繼續擴大投入 LPG 市場。