【IPO追蹤】小米(01810-HK)超購8.5倍 暗盤價跌9.4%

香港首隻「同股不同權」小米集團(01810-HK-HK)公布公開招股結果。根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份獲輕微超額認購。該公司合共接獲110,016份有效申請，認購合共10.349億股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購1.0898億股的約9.5倍。有25688份申請一手(200股)，中籤率100%，15293份申請2手(400股)，中籤率50.89%，

每股發售價為17元，屬其招股區間17至22元下限。小米集團下周一掛牌，機構投資者在場外的暗盤叫價愈來愈低，昨曾出現15.4元的叫價，雖然未有成交，但部分反映了市場對小米上市的預期。

彭博報道，有機構投資者在暗盤交易中曾嘗試叫價15.4元，較招股發行價17元低9.4%，但未有成交。早於周二，小米於場外以16.15元，錄得逾2.2億元暗盤成交，較發行價低5%。

繼大戶後，抽中小米的散戶，今日亦可在耀才證券(01428-HK)及輝立的暗盤交易場進行買賣。

輝立證券企業融資副經理陳英傑說，小米雖不符合納入MSCI指數的資格，但獲被視為中資股指標的富時中國50指數迅速納入，預期會有約10億元被動基金追貨，再加上掛牌當天18隻股證同步齊發，有助在弱市下減輕沽壓，估計股價跌約5%後，便能初步尋底。

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