自行車廠搶進東歐 巨大匈牙利廠動工 愛地雅波蘭廠也有新動作

自行車廠巨大 (9921-TW) 集團進一步擴大歐洲布局，選定在東歐匈牙利投資設立新廠，首期投資為 1500 萬歐元 (約新台幣 5.3 億元)，並在今 (5) 日動工；而原已在波蘭設廠的愛地雅 (8933-TW) ，也將提升該廠在電動自行車的產能規劃。

巨大在匈牙利投資新建的工廠，占地總面積為 22 公頃，預計總投資額為 4800 萬歐元，將分 3 期進行投資，第 1 期投資金額為 1500 萬歐元，廠房也將分期興建，第一期廠房預計於 2019 年下半年完工投產，初期產能規劃為 30 萬台，生產產品將以歐洲當地所需自行車及電動自行車為主。

巨大首度在東歐市場內投資興建大規模生產線位置的珍珠市，位於在匈牙利北部，M3 號歐洲高速公路和國家公路 E71 和 E3 公路橫貫其中，交通便利。過去曾是礦業城市，具備優良工業基礎

巨大在 2 日宣布投資 1350 萬歐元 (約新台幣 4.86 億元)，在荷蘭的 Lelystad 設立歐洲物流中心。此物流中心，除持續強化原有巨大荷蘭製造廠的實力外，未來將擔任物流、倉儲、售後服務暨維修中心的任務，以就近支援整體歐洲市場，尤其是因應近期電動自行車快速成長的需求。

此外，愛地雅在原已設立東歐波蘭廠，目前也市場需求的改變，規劃在該廠擴大電動自行車的產能，愛地雅波蘭廠設立近 20 年，設計產能為年產能自行車 10 萬台，先前因客戶端的需求而在該廠從事小量的電動自行車生產，但目前因整體歐洲市場的電動自行車需求明顯提升，預計將在該廠擴大電動自行車的生產規模。